SociedadActualidad Del canil a la pista de skate: qué cosas nuevas tendrá la plaza Urquiza La obra de remodelación busca modernizar el paseo de barrio Norte sin perder sus usos tradicionales. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL LA PROPUESTA. Incluye un equipamiento especial para los perros, además de un sector donde puedan realizar sus necesidades. El canil cuenta con estructuras para que los animales puedan subir y bajar y lugares para que las personas puedan sentarse mientras mascotas utilizan el espacio. Por Lucía Lozano Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas San Miguel de TucumánPlaza UrquizaJorge Luis BorgesCarlos GardelRossana Chahla Tamaño texto Comentarios Lo más popular “Llorar, festejar y después seguir adelante”: el equipo que ganó Elevate con un shampoo sólido Los Números de Oro de LA GACETA del 28 de octubre de 2026 El bloque del PJ en el Senado recuperó un miembro La Iglesia exige la ley contra la ludopatía infantojuvenil El trabajo en la era digital: capacitación gratuita en la FET Ranking notas premium Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte El Gobierno amplió los subsidios de luz para Tucumán y otras provincias del Norte Condenaron a Javier "Chuky" Casanova a tres años de prisión efectiva por tenencia de drogas Truco o trato: los fantasmas que merodean 2027 El juicio por Érika: Sosa desvinculó a “Chicho” Díaz y horas después le concedieron el arresto domiciliario