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Del canil a la pista de skate: qué cosas nuevas tendrá la plaza Urquiza

La obra de remodelación busca modernizar el paseo de barrio Norte sin perder sus usos tradicionales.

LA PROPUESTA. Incluye un equipamiento especial para los perros, además de un sector donde puedan realizar sus necesidades. El canil cuenta con estructuras para que los animales puedan subir y bajar y lugares para que las personas puedan sentarse mientras mascotas utilizan el espacio.
LA PROPUESTA. Incluye un equipamiento especial para los perros, además de un sector donde puedan realizar sus necesidades. El canil cuenta con estructuras para que los animales puedan subir y bajar y lugares para que las personas puedan sentarse mientras mascotas utilizan el espacio.
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 4 Hs

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