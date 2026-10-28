La dolorosa pérdida que golpea a Evangelina Anderson: "Cuesta entender y aceptar"

A través de su cuenta oficial de Instagram, publicó una fotografía en la que ambas aparecen abrazadas y sonrientes frente a la cámara. La imagen estuvo acompañada por la canción “Always”. “Hoy duele el alma, cuesta entender y aceptar que ya no estás físicamente, pero hay personas que son eternas, y vos sos una de ellas”, escribió Anderson, en un mensaje que reflejó el dolor por la pérdida.