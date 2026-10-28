La dolorosa pérdida que golpea a Evangelina Anderson: "Cuesta entender y aceptar"

Resumen para apurados
- Evangelina Anderson despidió en redes a su amiga íntima Estela Vidler, tras su muerte en Inglaterra, con quien forjó un estrecho vínculo durante su estadía en Manchester.
- Ambas se conocieron en el Reino Unido mientras Anderson acompañaba a Martín Demichelis. Vidler era instructora de yoga y había superado dos veces un diagnóstico de cáncer.
- El hecho conmovió a los seguidores de la modelo, quien rescató reflexiones sobre la resiliencia ante la enfermedad y la importancia de valorar los afectos cotidianos.
Evangelina Anderson atraviesa un momento de profunda tristeza. La modelo compartió en sus redes sociales un mensaje de despedida para Estela Vidler, una de sus amigas más cercanas, con quien había construido un fuerte vínculo durante los años en que vivió en Manchester, Inglaterra.
A través de su cuenta oficial de Instagram, publicó una fotografía en la que ambas aparecen abrazadas y sonrientes frente a la cámara. La imagen estuvo acompañada por la canción “Always”. “Hoy duele el alma, cuesta entender y aceptar que ya no estás físicamente, pero hay personas que son eternas, y vos sos una de ellas”, escribió Anderson, en un mensaje que reflejó el dolor por la pérdida.
La historia de amistad entre Evangelina Anderson y Estela Vidler
La relación entre ambas nació en Manchester, durante la etapa en la que la modelo vivía en el Reino Unido para acompañar a su entonces pareja, el futbolista Martín Demichelis, y a sus tres hijos en común: Bastian, Lola y Emma.
Estela, de nacionalidad argentina, residía en Inglaterra junto a su marido y sus hijos mellizos de 21 años. Además, se desempeñaba como instructora de yoga.
En su despedida, Anderson le dedicó unas palabras cargadas de afecto y expresó el deseo de que su amiga recibiera en el cielo todo el amor que quienes la querían todavía deseaban darle.
“Ojalá el cielo te abrace tan fuerte como nosotros hubiéramos querido seguir abrazándote acá. Descansá en paz, mi ami de mi corazón”, manifestó junto a emojis de palomas blancas.
Más tarde, la modelo volvió a recordar a Estela a través de sus historias de Instagram. Allí compartió una publicación de 2019, realizada en Manchester, en la que había celebrado una noticia que las llenó de alegría: su amiga había superado el cáncer por segunda vez.
En aquella publicación, las amigas aparecían sentadas y abrazadas en un sillón, cubiertas por una manta. Anderson también recuperó una fotografía al aire libre, tomada en formato selfie, para acompañar el recuerdo de una etapa marcada por la lucha contra la enfermedad.
En ese entonces, la modelo había definido a Estela como su “amiga guerrera” y contó que había dejado atrás el cáncer después de atravesar varias sesiones de quimioterapia y una cirugía. “Y este posteo, además de compartirles mi alegría inmensa, lo aprovecho para decirles que si están pasando por una situación similar, ¡la remen! ¡Luchen! ¡No bajen los brazos! @est31a pudo. ¡Vos también podés!”, había escrito.
Además de celebrar la recuperación de su amiga, Anderson transmitió una reflexión que Estela le había compartido sobre la importancia de valorar la salud, disfrutar los momentos cotidianos y acompañar a quienes necesitan ayuda.
“Nuestra vida es muy corta, vivamos el ahora. No nos olvidemos de los demás, de quienes necesitan una mano. Disfrutemos del calor del sol, de la sonrisa inocente de nuestros hijos, sobrinos... de las carcajadas de nuestros amigos y de los abrazos sinceros”, recordaba el mensaje.
Ahora, al despedirla, la modelo volvió a expresar la admiración y el cariño que sentía por ella. “Eras demasiado para este plano, ami”, escribió. “Tu luz, tu sonrisa y tu forma de vivir van a quedarse para siempre en quienes tuvimos la suerte de conocerte”, concluyó, junto a emojis de un corazón roto, un corazón blanco y una paloma.