El bioquímico acusado de mantener encerrada a su familia se quejó: “Recibí más afecto en prisión que de mis vecinos”

La causa comenzó el 10 de octubre, cuando una vecina denunció situaciones que despertaron sospechas sobre lo que ocurría dentro del hogar familiar. Según los testimonios recogidos durante la investigación, las ventanas permanecían cubiertas, los movimientos se concentraban durante la noche y los chicos casi nunca eran vistos en la calle. También se habían escuchado gritos durante la madrugada.