Radiografía de la sociedad que recibe al Papa

Entre los jóvenes de 16 a 29 años, la expectativa religiosa es todavía menor. Sin embargo, son precisamente ellos quienes más reclaman una intervención del Papa frente a la pobreza. Entonces, aunque disminuye la cercanía con la institución religiosa, no desaparece la expectativa de que una figura como León XIV ponga el acento en los problemas que afectan la vida cotidiana argentina. Hace algunos días, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, en una entrevista con LA GACETA Play, cuestionó al Senado por mantener paralizado desde hace un año y medio el proyecto de ley contra la ludopatía infantojuvenil. El religioso apuntó contra la demora legislativa y preguntó qué pasa con los chicos que quedan atrapados en el juego. Su crítica incluyó referencias a la desidia, el desinterés y hasta a posibles intereses que estarían operando detrás de la demora.