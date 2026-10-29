OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: investigación de atentados
Por Redacción LA GACETA Hace 6 Hs

Pude ver una serie que cuenta sobre la investigación, por el atentado al avión de Pan Am, hace más de 40 años, que cayó sobre Escocia, matando a más de 270 personas. Los responsables fueron de los servicios de inteligencia libios y después de 11 años se los pudo juzgar en un país distinto, Holanda. Surgen naturalmente las comparaciones con los atentados a las torres gemelas y a la embajada de Israel y la AMIA. Por el atentado a las torres gemelas Estados Unidos atacó  Irak, siendo que Saddam Hussein nada tuvo que ver. Luego sí, pudieron capturar y matar a Osama Bin Laden, el mentor de esa masacre. En nuestro caso, se pudo identificar a los autores de los atentados pero jamás a los colaboradores locales. La Suprema Corte asumió la investigación sobre el atentado a la embajada y la AMIA tuvo distintos investigadores, pero nunca se supo realmente quiénes fueron los colaboradores y encubridores locales de los atentados en Buenos Aires, igual que con el asesinato del Fiscal Nisman, hay sospechas sobre determinados políticos y servicios de inteligencia, pero todo queda ahí. Lo que queda en claro es la inoperancia absoluta de nuestra justicia y de nuestros servicios de inteligencia. Pese a la colaboración de la CIA y el Mossad, nunca se supo con claridad quiénes fueron los responsables de colaborar con los terroristas. Ya han pasado muchos años y los responsables iraníes de tanta muerte en nuestro país, están impunes e inclusive algunos han muerto en la guerra contra Israel y Estados Unidos. Tanto la SIDE como el poder judicial nos cuestan una fortuna. ¿Servirán alguna vez para algo, o solo para encarcelar perejiles? Más de la mitad de los presos de Devoto y de la Cárcel de Campana están con prisión preventiva, sin sentencia firme. ¿Por qué no se aplican las mismas determinaciones con los chorros políticos?

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Llorar, festejar y después seguir adelante”: el equipo que ganó Elevate con un shampoo sólido
1

“Llorar, festejar y después seguir adelante”: el equipo que ganó Elevate con un shampoo sólido

Los Números de Oro de LA GACETA del 28 de octubre de 2026
2

Los Números de Oro de LA GACETA del 28 de octubre de 2026

El bloque del PJ en el Senado recuperó un miembro
3

El bloque del PJ en el Senado recuperó un miembro

La Iglesia exige la ley contra la ludopatía infantojuvenil
4

La Iglesia exige la ley contra la ludopatía infantojuvenil

El trabajo en la era digital: capacitación gratuita en la FET
5

El trabajo en la era digital: capacitación gratuita en la FET

Ranking notas premium
Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
1

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

El Gobierno amplió los subsidios de luz para Tucumán y otras provincias del Norte
2

El Gobierno amplió los subsidios de luz para Tucumán y otras provincias del Norte

Condenaron a Javier Chuky Casanova a tres años de prisión efectiva por tenencia de drogas
3

Condenaron a Javier "Chuky" Casanova a tres años de prisión efectiva por tenencia de drogas

Truco o trato: los fantasmas que merodean 2027
4

Truco o trato: los fantasmas que merodean 2027

El juicio por Érika: Sosa desvinculó a “Chicho” Díaz y horas después le concedieron el arresto domiciliario
5

El juicio por Érika: Sosa desvinculó a “Chicho” Díaz y horas después le concedieron el arresto domiciliario

Más Noticias
Entre energías femeninas, tradwives y el matrimonio infantil: cuánto cambió realmente el lugar de las mujeres

Entre energías femeninas, tradwives y el matrimonio infantil: cuánto cambió realmente el lugar de las mujeres

Súper fin de mes Comodín

Súper fin de mes Comodín

Libros: “Relatos de Humba”, una travesía que se inicia en la Italia profunda y llega a Tucumán

Libros: “Relatos de Humba”, una travesía que se inicia en la Italia profunda y llega a Tucumán

Los argentinos le piden al papa León XIV que priorice la pobreza y la paz

Los argentinos le piden al papa León XIV que priorice la pobreza y la paz

El trabajo en la era digital: capacitación gratuita en la FET

El trabajo en la era digital: capacitación gratuita en la FET

La Iglesia exige la ley contra la ludopatía infantojuvenil

La Iglesia exige la ley contra la ludopatía infantojuvenil

El bloque del PJ en el Senado recuperó un miembro

El bloque del PJ en el Senado recuperó un miembro

Los Números de Oro de LA GACETA del 28 de octubre de 2026

Los Números de Oro de LA GACETA del 28 de octubre de 2026

Comentarios