Cartas de lectores: jubilados transferidos

Después de la última carta remitida por este asunto, creí ingenuamente que este asunto se solucionaría, pero me equivoque. Ahora tanto la Caja Popular como principal responsable de cursar al Poder Ejecutivo las planillas mensuales con las nuevas remuneraciones cosa que no hace a pesar de que ellos cobran los aumentos en tiempo y forma y a los jubilados nos están debiendo desde el mes de enero del corriente año o sea ya hace nueve meses que no vemos incrementos en nuestras boletas y cuando las pasan ya tarde, tenemos que andar mendigando en las distintas oficinas para que den trato preferencial a los expedientes, así podemos llegar a tiempo para el cobro y tenemos que agradecer a todos los empleados de la oficina Previsional que son los unicos que siempre tienen todo en orden parta evitar demoras. Para evitar todo esto le pedimos al señor Gobernador se acuerde de los viejos jubilados y no únicamente de los actos partidarios que hace en la provincia y que también tienen su costo, ya que lo que pedimos es lo que por ley nos corresponde y pretendemos llegar a fin de año sin que no deban suma alguna, lo que sería una utopía. Sin más por ahora, solamente agradecer a este prestigioso periódico por permitirnos expresarnos.-