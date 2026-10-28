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Valentín Barco falló su penal y Chelsea quedó eliminado ante Liverpool en la Copa de la Liga

El argentino estrelló su remate en el palo durante la definición desde los doce pasos. Liverpool se impuso por 6-5 después del empate 1-1 en Anfield y avanzó a los cuartos de final. Alexis Mac Allister convirtió su ejecución.

Valentín Barco falló su penal.
Valentín Barco falló su penal.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Chelsea quedó eliminado ante Liverpool en la Copa de la Liga tras caer 6-5 por penales en Anfield, luego de que el argentino Valentín Barco estrellara su remate en el poste.
  • El duelo finalizó 1-1 en los 90 minutos con goles de Rogers y Gakpo. Barco ingresó en el complemento tras varios partidos sin jugar, mientras que Alexis Mac Allister anotó su penal.
  • La derrota despide a Chelsea de una opción temprana de título, mientras Liverpool avanza a cuartos de final con Mac Allister consolidado como pieza clave en momentos decisivos.
Resumen generado con IA

Valentín “Colo” Barco fue protagonista de una noche amarga en Inglaterra. El lateral argentino falló su penal en la definición ante Liverpool y Chelsea quedó eliminado en la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa. Después de igualar 1-1 durante los 90 minutos, el conjunto de Anfield se impuso por 6-5 desde los doce pasos y consiguió la clasificación a los cuartos de final.

El encuentro tuvo una particularidad: los dos goles llegaron mediante penales y con apenas tres minutos de diferencia. Morgan Rogers abrió el marcador para Chelsea a los 40 minutos del primer tiempo, luego de una infracción de Ryan Gravenberch sobre Moisés Caicedo. Sin embargo, Cody Gakpo estableció el empate a los 43, tras una mano de Wesley Fofana dentro del área.

Barco comenzó el partido entre los suplentes y tuvo su oportunidad en el complemento. El entrenador Xabi Alonso lo hizo ingresar a los 69 minutos en reemplazo de Caicedo, por lo que disputó poco más de 20 minutos. El argentino regresaba a la actividad después de tres encuentros consecutivos sin sumar minutos.

Una definición dramática en Anfield

Con el marcador igualado, la clasificación se resolvió mediante una extensa tanda de penales. Barco se hizo cargo del cuarto remate de Chelsea, pero su disparo se estrelló contra uno de los postes y dejó pasar una oportunidad importante para su equipo.

Liverpool tampoco estuvo exento de errores. Kostas Tsimikas desvió su ejecución y Giorgi Mamardashvili le atajó un penal a Emanuel Emegha. Ryan Gravenberch también falló para los locales, pero el desenlace llegó cuando Joe Gomez convirtió y Wesley Fofana envió su remate por encima del travesaño.

Alexis Mac Allister, que había ingresado durante los últimos minutos del tiempo reglamentario, también participó de la definición. El mediocampista de la Selección convirtió su penal y contribuyó a la clasificación del conjunto local.

De esta manera, Chelsea se despidió prematuramente de una competencia que representaba otra posibilidad de conquistar un título durante la temporada. Liverpool, en cambio, avanzó a los cuartos de final después de una definición que mantuvo la incertidumbre hasta el último remate.

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