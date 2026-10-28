Valentín Barco falló su penal y Chelsea quedó eliminado ante Liverpool en la Copa de la Liga

Valentín “Colo” Barco fue protagonista de una noche amarga en Inglaterra. El lateral argentino falló su penal en la definición ante Liverpool y Chelsea quedó eliminado en la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa. Después de igualar 1-1 durante los 90 minutos, el conjunto de Anfield se impuso por 6-5 desde los doce pasos y consiguió la clasificación a los cuartos de final.