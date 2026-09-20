Valentín Barco, abucheado en Chelsea: por qué los hinchas ingleses lo silban cada vez que toca la pelota
El argentino volvió a vivir un momento incómodo en Stamford Bridge y recibió silbidos cada vez que entró en contacto con la pelota. Una situación que se repite desde su llegada a Londres y que tiene un motivo particular.
Resumen para apurados
- Valentín Barco fue abucheado por hinchas ingleses en la caída 3-0 de Chelsea ante Brentford, debido al recuerdo de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.
- El argentino, titular por primera vez en Premier League, ya había sufrido silbidos en copas locales, en medio de un mal inicio de temporada para el equipo de Xabi Alonso.
- La persistente hostilidad del público británico plantea un reto extradeportivo para la adaptación de Barco en un Chelsea golpeado por flojos resultados defensivos.
Valentín Barco volvió a vivir un momento incómodo en Inglaterra. El futbolista argentino fue abucheado prácticamente cada vez que entró en contacto con la pelota durante el partido que Chelsea perdió 3-0 frente a Brentford por la quinta fecha de la Premier League. La reacción de los hinchas estuvo relacionada con el recuerdo de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.
El mediocampista, que fue titular por primera vez en la Premier League con Chelsea, tuvo que convivir con los silbidos durante buena parte del encuentro. La situación se repitió independientemente de las acciones que protagonizó dentro del campo: cada vez que Barco recibía el balón, desde las tribunas llegaban los abucheos.
La escena no fue completamente nueva para el exjugador de Boca. En su debut con Chelsea, ante Luton Town por la Copa de la Liga, ya había recibido una recepción hostil por parte de algunos aficionados, también vinculada con lo ocurrido en el Mundial.
Por qué los hinchas ingleses abuchean a Valentín Barco
La reacción del público está relacionada con el partido que Argentina e Inglaterra disputaron en las semifinales del Mundial 2026. Barco quedó asociado a aquel encuentro y a un episodio que generó especial malestar entre los aficionados ingleses.
Los abucheos volvieron a aparecer en el duelo ante Brentford y se sumaron a un clima adverso para Chelsea. De acuerdo con los reportes del partido, Barco y Jordan Henderson fueron recibidos con silbidos desde el comienzo del encuentro.
La situación también se había registrado en partidos anteriores de Chelsea. Barco había recibido silbidos durante su ingreso frente a Hull City, en otro encuentro en el que los aficionados reaccionaron cada vez que el argentino tuvo contacto con la pelota.
Chelsea perdió 3-0 ante Brentford
Más allá de la situación particular de Barco, el partido terminó siendo una noche complicada para el equipo dirigido por Xabi Alonso. Brentford se impuso 3-0 con tres goles en el segundo tiempo: Jaidon Anthony abrió el marcador, Igor Thiago marcó el segundo y Fábio Carvalho selló el resultado.
El argentino permaneció en cancha durante 87 minutos, antes de ser reemplazado por Mahdi Nicoll-Jazuli. Barco tuvo así su primera titularidad en la Premier League desde su llegada al conjunto londinense.
La derrota significó el segundo traspié de Chelsea en las primeras cinco fechas del campeonato. El equipo de Xabi Alonso quedó con siete puntos y acumuló 12 goles recibidos en sus cinco partidos de liga, según Reuters.
Mientras el resultado profundizó las dificultades del conjunto londinense en este comienzo de temporada, Barco volvió a quedar en el centro de la escena por una situación que excedió lo estrictamente futbolístico: los hinchas ingleses todavía tienen presente el enfrentamiento mundialista ante Argentina.