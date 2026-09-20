Valentín Barco, abucheado en Chelsea: por qué los hinchas ingleses lo silban cada vez que toca la pelota

Valentín Barco volvió a vivir un momento incómodo en Inglaterra. El futbolista argentino fue abucheado prácticamente cada vez que entró en contacto con la pelota durante el partido que Chelsea perdió 3-0 frente a Brentford por la quinta fecha de la Premier League. La reacción de los hinchas estuvo relacionada con el recuerdo de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.