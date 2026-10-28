Argentina dio batalla hasta el final pero cayó ante Ghana en los penales en el Mundial Sub 17 femenino
Tras empatar 1 a 1 con un cabezazo agónico de Mercedes Diz, el seleccionado de Christian Meloni quedó eliminado en Rabat al perder 5 a 4 en la serie desde los doce pasos. Las atajadas clave de Bianca Virga para sostener la ilusión, la efectividad perfecta del conjunto africano y el cierre con la frente en alto de una participación histórica para el fútbol formativo de AFA.
Resumen para apurados
- La selección argentina femenina Sub 17 cayó 5-4 por penales ante Ghana y fue eliminada en los octavos de final del Mundial de Marruecos, tras empatar 1-1.
- Ghana se adelantó con gol de Obinsrewuo y Mercedes Diz igualó de cabeza en el cierre tras una expulsión rival. En la tanda, el equipo africano tuvo efectividad perfecta.
- El torneo marcó una histórica primera experiencia para el fútbol formativo femenino de AFA, consolidando el desarrollo de la categoría tras alcanzar los octavos de final.
La selección argentina sub 17 femenina cerró su participación en la Copa del Mundo de Marruecos al caer 5-4 en la definición por penales frente a Ghana, luego de haber empatado 1 a 1 en los noventa minutos reglamentarios correspondientes a los octavos de final. En el Campo 2 del Complejo Mohammed VI de Rabat, el equipo conducido por Christian Meloni forzó la definición en el tramo final del encuentro gracias a un cabezazo de Mercedes Diz, pero el representativo africano mantuvo el 100% de efectividad en sus ejecuciones y aseguró su pasaje a los cuartos de final.
Desventaja inicial y respuesta en el arco propio
El desarrollo comenzó con mayor iniciativa de Ghana, que utilizó la velocidad de sus extremos para aproximarse al área albiceleste bajo el arbitraje de la albanesa Emanuela Rusta. A los 15 minutos de la etapa inicial, Christiana Ashiaku desbordó por el sector izquierdo y envió un centro rasante para Cynthia Obinsrewuo, quien eludió a su marca hacia el centro y definió para marcar el 1-0. A partir de la ventaja ghanesa, la arquera argentina Bianca Virga —jugadora de Belgrano de Córdoba— intervino ante remates de Jessica Appiah y la propia Ashiaku para sostener la diferencia mínima, en un primer tiempo donde el VAR desestimó un reclamo de penal por una presunta mano en el área africana.
Empate de Diz y paridad en el cierre
En el complemento, Meloni dispuso los ingresos de Macarena Torre, Oriana Gómez y Aitana Díaz para ganar volumen de juego en campo contrario. El desarrollo varió a los 30 minutos de la segunda mitad, cuando la defensora ghanesa Hajara Adam fue expulsada por doble amonestación tras una infracción sobre el costado. Con una jugadora más, el seleccionado nacional adelantó sus líneas y alcanzó el 1-1 a los 40 minutos: Diz se anticipó en el juego aéreo tras un envío al área y conectó de cabeza contra el palo. En los diez minutos de adición, Virga desvió un remate de Appiah contra el travesaño y la arquera Belinda Maku Aklie contuvo dos ocasiones consecutivas ante Diz para enviar el desenlace a los penales.
Efectividad ghanesa en la serie y balance del torneo
En la tanda definitoria, Ghana convirtió sus cinco disparos a través de Sarafina Essenam, Ashiaku, Rafia Osman, Juliana Gyekyewaa y Appiah. Por el lado argentino acertaron Diz, Lola Conde, Agustina Maldonado y Julia Viñas, mientras que la arquera rival detuvo el remate de Gómez para sentenciar el 5-4. Pese a la eliminación, el certamen representó la primera experiencia histórica para la división formativa femenina de la AFA en un Mundial: el equipo avanzó de ronda tras caer 2-1 ante Alemania con diez futbolistas, vencer 2-0 a Nueva Zelanda y golear 5-1 a Marruecos, con la particularidad de que Mercedes Diz convirtió los siete tantos del conjunto nacional a lo largo de la competencia.