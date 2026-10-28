Argentina dio batalla hasta el final pero cayó ante Ghana en los penales en el Mundial Sub 17 femenino

Empate de Diz y paridad en el cierre

En el complemento, Meloni dispuso los ingresos de Macarena Torre, Oriana Gómez y Aitana Díaz para ganar volumen de juego en campo contrario. El desarrollo varió a los 30 minutos de la segunda mitad, cuando la defensora ghanesa Hajara Adam fue expulsada por doble amonestación tras una infracción sobre el costado. Con una jugadora más, el seleccionado nacional adelantó sus líneas y alcanzó el 1-1 a los 40 minutos: Diz se anticipó en el juego aéreo tras un envío al área y conectó de cabeza contra el palo. En los diez minutos de adición, Virga desvió un remate de Appiah contra el travesaño y la arquera Belinda Maku Aklie contuvo dos ocasiones consecutivas ante Diz para enviar el desenlace a los penales.