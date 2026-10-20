Mundial Sub 17 femenino: la Selección superó 2-0 a Nueva Zelanda y sueña con la clasificación
El equipo de Christian Meloni sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A tras dominar el juego y generar más de 20 remates al arco. El pase a octavos de final se definirá este viernes frente al anfitrión Marruecos.
Resumen para apurados
- La Selección femenina Sub 17 venció 2-0 a Nueva Zelanda en Marruecos por la segunda fecha del Mundial, para mantener vivas sus chances de clasificar a octavos de final.
- Tras caer en el debut ante Alemania, el equipo dominó el juego con más de 20 remates y ganó con un doblete de Mercedes Diz para sumar sus primeros tres puntos.
- Argentina definirá el viernes su pase a octavos de final ante el local Marruecos, donde una victoria garantizará la clasificación directa a la siguiente fase.
La selección argentina femenina sub 17 logró su primera victoria en la Copa del Mundo de la categoría al superar 2 a 0 a Nueva Zelanda por la segunda fecha del Grupo A, en el complejo Mohammed VI de la ciudad de Salé, Marruecos. Tras la caída 2-1 en el debut frente a Alemania, el conjunto nacional sumó tres puntos clave para mantener intactas sus posibilidades de clasificar a los octavos de final.
El equipo dirigido por Christian Meloni marcó claras diferencias desde el comienzo: controló la posesión, presionó en campo contrario y generó más de 20 remates hacia el arco neozelandés, incluidos varios tiros en los palos. La apertura del marcador llegó a los 42 minutos del primer tiempo a través de Mercedes Diz, la delantera de River que ya había convertido en la presentación ante las alemanas. En el complemento, cuando las oceánicas intentaron adelantarse unos metros en el terreno, la propia Diz selló el resultado al definir de volea por arriba de la arquera tras una combinación colectiva en ataque.
Con este resultado, Argentina alcanzó las tres unidades e igualó de forma transitoria la línea de Alemania y Marruecos a la espera del cierre de la fecha de la zona, mientras que Nueva Zelanda quedó en el fondo de la tabla sin puntos. Según el reglamento del torneo, accederán a los octavos de final los dos primeros seleccionados de cada uno de los seis grupos y los cuatro mejores terceros de la tabla general.
La clasificación del seleccionado argentino se resolverá este viernes desde las 15 frente a Marruecos. Un triunfo ante las anfitrionas garantizará el pasaje directo a la siguiente fase, mientras que un empate dejará al equipo con buenas posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros.