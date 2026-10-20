Mundial Sub 17 femenino: la Selección superó 2-0 a Nueva Zelanda y sueña con la clasificación

El equipo dirigido por Christian Meloni marcó claras diferencias desde el comienzo: controló la posesión, presionó en campo contrario y generó más de 20 remates hacia el arco neozelandés, incluidos varios tiros en los palos. La apertura del marcador llegó a los 42 minutos del primer tiempo a través de Mercedes Diz, la delantera de River que ya había convertido en la presentación ante las alemanas. En el complemento, cuando las oceánicas intentaron adelantarse unos metros en el terreno, la propia Diz selló el resultado al definir de volea por arriba de la arquera tras una combinación colectiva en ataque.