Salta se tiñó de celeste y blanco: miles de hinchas de Atlético Tucumán coparon la ciudad

La charla pasó por las cuotas sociales, los sueldos de los futbolistas, las campañas y los promedios. Esos asuntos que, más allá de las rivalidades, suelen generar preocupaciones parecidas entre los hinchas. Cuando surgió la posibilidad de que Atlético disputara la próxima Copa Libertadores, las simpatizantes de Platense lanzaron una advertencia: “Ojo”. Ellas conocían las dificultades de afrontar una competencia internacional mientras también se pelea por la permanencia. Los tucumanos escucharon el consejo y la conversación continuó entre bromas, sin que la rivalidad que los esperaba unas horas después alterara el buen clima. Así, mientras lejos del centro comenzaba a gestarse la fiesta de bombos, banderas y cánticos, la plaza 9 de Julio ofrecía otra postal de la misma pasión. Allí, entre paseos, almuerzos compartidos y fotografías frente a la Catedral, los hinchas de Atlético encontraron una manera diferente de hacerse sentir. Sin alterar demasiado el ritmo turístico de “La Linda”, terminaron cambiándole los colores.