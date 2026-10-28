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Atlético Tucumán domina el historial ante Platense: los números en la previa a la semifinal de Copa Argentina

El “Decano” ganó siete de los 15 enfrentamientos oficiales entre ambos equipos. Esta noche volverán a cruzarse en Salta, donde Atlético ya eliminó al “Calamar” en 2019.

En 2025, Atlético venció 2-0 a Platense en el Monumental.
En 2025, Atlético venció 2-0 a Platense en el Monumental.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán y Platense juegan hoy a las 21:15 en Salta la semifinal de la Copa Argentina, buscando un boleto a la gran final del certamen federal.
  • El Decano domina el historial con siete victorias sobre 15 partidos y ya eliminó al Calamar en el mismo estadio durante la edición 2019 de la competencia.
  • El ganador de este cruce decisivo obtendrá el pase a la final de la Copa Argentina, en el segundo mano a mano neutral disputado entre ambas instituciones.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán y Platense volverán a enfrentarse esta noche, desde las 21.15, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro tendrá un antecedente favorable para el “Decano”, que domina el historial general entre ambos equipos.

Según las estadísticas proporcionadas por Silvio Nava, jefe de prensa de Atlético, los clubes disputaron 15 partidos oficiales, con siete triunfos del "Decano", cinco victorias de Platense y tres empates. El conjunto de 25 de Mayo y Chile también lleva ventaja en goles: convirtió 22 y recibió 18.

La historia comenzó en el Torneo Nacional de 1978, cuando Atlético ganó los dos enfrentamientos por 2-0. En Tucumán, además, construyó una marcada superioridad: consiguió cinco victorias, dos empates y sufrió una sola derrota en ocho presentaciones.

El antecedente más significativo ocurrió el 20 de marzo de 2019, cuando ambos se enfrentaron por los 32avos de final de la Copa Argentina, precisamente en el Padre Martearena. Aquella noche, un gol de Gervasio Núñez le permitió al “Decano” imponerse por 1-0 y avanzar de ronda.

El último cruce también terminó con festejo tucumano. Fue el 4 de octubre de 2025, cuando Atlético venció 2-0 a Platense en el Monumental José Fierro, con goles de Ramiro Ruiz Rodríguez y Galván.

Esta noche, el historial sumará su decimosexto capítulo y apenas el segundo disputado en cancha neutral. Esta vez, con un premio mucho mayor: la clasificación a la final de la Copa Argentina.

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