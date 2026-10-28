Atlético Tucumán y Platense: la inesperada chance de clasificar a la Libertadores 2027 sin ganar la Copa Argentina

Por ahora, Atlético Tucumán y Platense tienen una prioridad inmediata: ganar esta noche en el estadio Padre Ernesto Martearena. El vencedor no solamente avanzará a la final de la Copa Argentina, sino que también quedará a la espera de una combinación de resultados que podría abrirle las puertas de la Libertadores sin necesidad de conquistar el título.