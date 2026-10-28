Atlético Tucumán y Platense: la inesperada chance de clasificar a la Libertadores 2027 sin ganar la Copa Argentina
El ganador de la semifinal de Copa Argentina quedará a un partido de conseguir su clasificación al máximo torneo continental. Sin embargo, existe una posibilidad de obtener el boleto incluso sin levantar el trofeo, y Boca podría ser determinante.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán y Platense juegan hoy en Salta la semifinal de la Copa Argentina, buscando llegar a la final y tentar un cupo a la Libertadores 2027.
- El reglamento estipula que si el campeón ya clasificó por otra vía, el boleto a la Libertadores pasa al subcampeón, situación que podría darse si Boca gana el torneo.
- El triunfador del cruce podría asegurar su boleto al torneo continental aun perdiendo la final, dependiendo de cómo Boca resuelva sus otros frentes competitivos.
Atlético Tucumán y Platense disputan esta noche, desde las 21.15 en Salta, una semifinal de la Copa Argentina que puede tener consecuencias mucho más importantes que el acceso a la definición del certamen. Además de quedar a un paso del título, el vencedor podría acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores 2027, incluso si termina perdiendo la final.
El camino más sencillo es consagrarse campeón. El reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino establece que el ganador de la Copa Argentina obtiene una plaza directa para la próxima Libertadores. Por eso, tanto el “Decano” como el “Calamar” saben que dos victorias los separarían de disputar el principal torneo de clubes de Sudamérica.
Sin embargo, existe otra combinación que depende de Boca, protagonista de la semifinal restante frente a Banfield y con posibilidades de clasificarse a la Libertadores por otras competencias.
¿Cómo podría clasificarse el subcampeón?
El artículo 27.8 del reglamento de la Liga Profesional establece que, si el campeón de la Copa Argentina ya consiguió su clasificación a la Libertadores por otra vía, la plaza correspondiente al torneo federal permanece dentro de esa competencia y pasa al siguiente equipo de Primera División mejor ubicado.
En consecuencia, si Boca elimina a Banfield, gana la Copa Argentina y previamente asegura su clasificación continental mediante la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura o la tabla anual, el cupo del certamen federal podría quedar en manos del subcampeón.
Ese escenario beneficiaría directamente al ganador del enfrentamiento entre Atlético Tucumán y Platense, que accedería a la Libertadores 2027 pese a perder la definición frente al conjunto de la Ribera.
La situación cobra relevancia porque Boca también disputa la final de la Copa Sudamericana y pelea por el Torneo Clausura, además de ocupar una posición de privilegio en la tabla anual.
El otro beneficio de una consagración de Boca
La Copa Sudamericana también puede modificar la distribución de plazas internacionales. Si Boca conquista ese torneo, obtendrá una clasificación adicional para la Libertadores 2027, independiente de los cupos habituales asignados al fútbol argentino.
De esa manera, el país podría contar con siete representantes en lugar de seis, aunque el reparto definitivo dependerá de los resultados y de las superposiciones entre las distintas vías de clasificación.
Por ahora, Atlético Tucumán y Platense tienen una prioridad inmediata: ganar esta noche en el estadio Padre Ernesto Martearena. El vencedor no solamente avanzará a la final de la Copa Argentina, sino que también quedará a la espera de una combinación de resultados que podría abrirle las puertas de la Libertadores sin necesidad de conquistar el título.