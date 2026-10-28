Boca recibió una buena noticia de Scaloni para la semifinal de la Copa Argentina

Boca recibió una noticia importante en medio de un calendario que no le dará respiro durante noviembre. Lionel Scaloni decidió no convocar a Milton Delgado ni a Leonel Flores para los amistosos de la Selección argentina frente a Uruguay y Costa Rica. De esta manera, Rodolfo Arruabarrena tendrá disponibles a los dos juveniles para enfrentar a Banfield el 14 de noviembre, por las semifinales de la Copa Argentina.