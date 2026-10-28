Boca recibió una buena noticia de Scaloni para la semifinal de la Copa Argentina

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni no convocó a Milton Delgado y Leonel Flores a la Selección, permitiendo que Boca cuente con ellos el 14 de noviembre ante Banfield por Copa Argentina.
- Los juveniles figuraban en la prelista albiceleste para la fecha FIFA, pero permanecerán en el club para cubrir el mediocampo tras la lesión de Tomás Aranda.
- La decisión alivia un mes clave para Boca, que afrontará la semifinal de Copa Argentina, la final de la Copa Sudamericana y la definición del Torneo Clausura.
Boca recibió una noticia importante en medio de un calendario que no le dará respiro durante noviembre. Lionel Scaloni decidió no convocar a Milton Delgado ni a Leonel Flores para los amistosos de la Selección argentina frente a Uruguay y Costa Rica. De esta manera, Rodolfo Arruabarrena tendrá disponibles a los dos juveniles para enfrentar a Banfield el 14 de noviembre, por las semifinales de la Copa Argentina.
La decisión representa un alivio para el entrenador, que deberá administrar el plantel en un mes cargado de compromisos decisivos. Delgado se consolidó como una pieza importante en el mediocampo, mientras que Flores ofrece una alternativa de desequilibrio en ataque, especialmente después de la lesión de Tomás Aranda.
Ambos habían aparecido entre las posibilidades de Scaloni para los encuentros del 13 de noviembre, frente a Uruguay, y del 17, contra Costa Rica. Sin embargo, finalmente permanecerán en Boca y podrán preparar el duelo ante Banfield sin interrupciones.
Las posibles bajas y un calendario exigente
No todas son buenas noticias para el conjunto de la Ribera. El arquero Álvaro Montero tiene grandes posibilidades de ser convocado por Colombia, mientras que Miguel Merentiel fue reservado por Uruguay, aunque su presencia en la lista definitiva todavía no está confirmada.
Si ambas citaciones se concretan, Arruabarrena deberá buscar alternativas para dos puestos importantes de cara a la semifinal.
El calendario también representa un desafío. Boca recibirá a River el 1 de noviembre, por la fecha 15 del Torneo Clausura, y una semana después enfrentará a Defensa y Justicia, en el cierre de la fase regular.
El 14 de noviembre llegará la semifinal frente a Banfield. Apenas siete días más tarde, el equipo disputará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, programada para el 21 de noviembre.
Por último, los octavos de final del Clausura quedaron previstos para el 25 o 26 de noviembre, debido a la participación del equipo en la definición continental.
Con cuatro competencias decisivas en menos de un mes, Boca necesita contar con la mayor cantidad posible de futbolistas. Por eso, la continuidad de Delgado y Flores durante la fecha FIFA aparece como una noticia especialmente valiosa para Arruabarrena.