La gran preocupación que tienen en River, en la previa del superclásico contra Boca

Beltrán, Driussi y Borré, bajo la lupa

Beltrán es el caso más llamativo. Desde su regreso procedente de Valencia disputó 14 partidos, acumuló 687 minutos y todavía no pudo convertir. Aunque recuperó la titularidad ante Belgrano y la mantuvo frente a Racing, su tarea estuvo más vinculada a la asociación y al desgaste que a la definición. Su juego, de todos modos, favorece las llegadas desde atrás de Correa y Almada.