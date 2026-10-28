DeportesFútbol

La gran preocupación que tienen en River, en la previa del superclásico contra Boca

El "Millonario" exhibió una mejoría en su juego desde la llegada de Ponzio al banco de suplentes. Sin embargo, hay un dato que genera algo de alarma.

CAUTELA. Leonardo Ponzio confía en que sus goleadores aparecerán en esta etapa crucial del campeonato.
CAUTELA. Leonardo Ponzio confía en que sus goleadores aparecerán en esta etapa crucial del campeonato.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate afronta la sequía de sus centrodelanteros previo al superclásico del domingo ante Boca Juniors, por falta de eficacia ofensiva pese a generar múltiples ocasiones.
  • Pese a marcar 15 goles con Leonardo Ponzio como DT, ningún centrodelantero de River convierte desde agosto; Beltrán, Driussi y Borré acumulan extensas rachas sin anotar.
  • El cuerpo técnico espera recuperar la eficacia de sus atacantes en un duelo clave frente a Boca, determinante para las aspiraciones del club en el cierre del torneo.
Resumen generado con IA

River llega al superclásico frente a Boca con una paradoja: genera más situaciones de gol, pero sus centrodelanteros atraviesan una sequía que empieza a preocupar. Lucas Beltrán, Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré llegan al partido del domingo con números que contrastan con la mejoría ofensiva que mostró el equipo desde la asunción de Leonardo Ponzio.

Desde la llegada del actual cuerpo técnico, el "Millonario" convirtió 15 goles en ocho partidos y mostró mayor frescura en ataque. Sin embargo, la falta de eficacia en duelos como el de Racing volvió a poner el foco sobre los delanteros de referencia.

El último gol de un centrodelantero fue obra de Driussi, frente a Banfield, el 30 de agosto, en el debut de Ponzio en el banco de suplentes. Desde aquella fecha, River marcó otros 14 tantos, pero ninguno fue convertido por un "9". Ángel Correa y Thiago Almada, en cambio, se destacaron con aportes repetidos en la red.

Beltrán, Driussi y Borré, bajo la lupa

Beltrán es el caso más llamativo. Desde su regreso procedente de Valencia disputó 14 partidos, acumuló 687 minutos y todavía no pudo convertir. Aunque recuperó la titularidad ante Belgrano y la mantuvo frente a Racing, su tarea estuvo más vinculada a la asociación y al desgaste que a la definición. Su juego, de todos modos, favorece las llegadas desde atrás de Correa y Almada.

Driussi había comenzado con buenos números tras recuperarse de un desgarro, con goles ante Independiente Santa Fe y Banfield. Sin embargo, acumula seis partidos sin convertir y perdió terreno en la pelea por la titularidad. A su favor aparece su capacidad de asociación y un antecedente que puede pesar: ya le marcó tres goles oficiales a Boca.

Borré, en tanto, es quien llega más relegado. Desde su regreso a mitad de año apenas convirtió un gol, en la derrota ante Aldosivi por la Copa Argentina, y todavía no consiguió recuperar protagonismo.

El desafío para River será transformar su generación de juego en goles de sus delanteros justo cuando más los necesita: contra Boca y en la etapa decisiva del Clausura.

Temas Buenos AiresLeonardo PonzioClub Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsAngel CorreaSebastián DriussiRafael Santos BorréLiga Profesional de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia
1

El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”
2

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

El Militar Sosa se descompensó en el juicio por el crimen de Érika Álvarez antes de prestar declaración
3

"El Militar" Sosa se descompensó en el juicio por el crimen de Érika Álvarez antes de prestar declaración

Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga
4

Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga

El avión que salió de Argentina con Flávio Bolsonaro y su familia llegó a Estados Unidos
5

El avión que salió de Argentina con Flávio Bolsonaro y su familia llegó a Estados Unidos

Ranking notas premium
Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
1

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
2

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural
3

Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados
4

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados

El caso Moyano y la necesidad de aprender de lo ocurrido
5

El caso Moyano y la necesidad de aprender de lo ocurrido

Más Noticias
Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

De entrenador a rival: Falcioni dirigió a Palermo en Boca y hoy lo enfrentará por la Copa Argentina

De entrenador a rival: Falcioni dirigió a Palermo en Boca y hoy lo enfrentará por la Copa Argentina

Atlético Tucumán vs. Platense: el antecedente en Salta que ilusiona al “Decano” antes de la semifinal

Atlético Tucumán vs. Platense: el antecedente en Salta que ilusiona al “Decano” antes de la semifinal

Atlético Tucumán vs. Platense: ¿hay alargue, penales y VAR en la semifinal de Copa Argentina?

Atlético Tucumán vs. Platense: ¿hay alargue, penales y VAR en la semifinal de Copa Argentina?

Atlético Tucumán vs. Platense, por Copa Argentina: a qué hora juegan, dónde ver en vivo y probables formaciones

Atlético Tucumán vs. Platense, por Copa Argentina: a qué hora juegan, dónde ver en vivo y probables formaciones

Murió la madre de Lionel Scaloni: la emotiva dedicatoria del DT tras la Copa América 2021

Murió la madre de Lionel Scaloni: la emotiva dedicatoria del DT tras la Copa América 2021

Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga

Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga

El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia

El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia

Comentarios