La Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo por Marcos Rojo y confirmó a Estudiantes como finalista de la Libertadores
El organismo sudamericano desestimó la protesta del club brasileño por la supuesta inclusión indebida del defensor en las semifinales. El equipo de La Plata mantiene su lugar en la definición, aunque Flamengo todavía puede apelar.
Resumen para apurados
- Conmebol confirmó a Estudiantes como finalista de la Copa Libertadores tras rechazar el reclamo de Flamengo por la supuesta inclusión indebida del defensor Marcos Rojo.
- Tras una negativa inicial por el cierre del libro de pases, el TAS habilitó a Rojo para disputar la semifinal de vuelta, derivando en la posterior protesta de Flamengo.
- Estudiantes mantiene su clasificación a la final del certamen continental, mientras que Flamengo aún dispone de siete días de plazo para apelar la resolución oficial.
Estudiantes de La Plata recibió una noticia decisiva en su camino hacia la final de la Copa Libertadores 2026. La Comisión Disciplinaria de la Conmebol rechazó íntegramente el reclamo presentado por Flamengo por la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en el partido de vuelta de las semifinales. De esta manera, el conjunto argentino mantiene su clasificación a la definición del certamen continental, conseguida dentro del campo de juego.
La resolución también desestimó el pedido de medidas cautelares presentado por el club brasileño, que buscaba impedir que se consolidara la clasificación de Estudiantes mientras se analizaba la situación reglamentaria del defensor.
El conflicto comenzó cuando el equipo platense incorporó a Rojo, procedente de Racing, para afrontar las semifinales. Sin embargo, el mercado de pases ya estaba cerrado y la Conmebol no autorizó inicialmente su inscripción. El futbolista había intentado obtener la habilitación después de una reunión con Claudio Tapia, presidente de la AFA, pero no pudo disputar el encuentro de ida. Su lugar fue ocupado por Ramiro Funes Mori.
La intervención del TAS y el reclamo brasileño
Ante la negativa inicial, Estudiantes recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que falló a su favor y habilitó a Rojo para disputar el partido de vuelta.
Después de quedar eliminado, Flamengo presentó una protesta formal ante la Conmebol. La dirigencia brasileña consideraba que la participación del defensor había sido irregular y buscaba revertir el resultado de la serie por la vía administrativa.
La expectativa por una eventual resolución favorable fue tal que, según trascendió, el club de Río de Janeiro pidió a sus futbolistas que no iniciaran sus vacaciones mientras aguardaban el pronunciamiento.
Finalmente, la Comisión Disciplinaria desestimó los argumentos de Flamengo y ratificó la clasificación de Estudiantes. Sin embargo, el conflicto todavía podría tener otro capítulo: el conjunto brasileño dispone de siete días para apelar la decisión.
Por ahora, Estudiantes conserva su lugar en la final de la Libertadores y podrá continuar con su preparación para disputar el título continental.