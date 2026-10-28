La Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo por Marcos Rojo y confirmó a Estudiantes como finalista de la Libertadores

El conflicto comenzó cuando el equipo platense incorporó a Rojo, procedente de Racing, para afrontar las semifinales. Sin embargo, el mercado de pases ya estaba cerrado y la Conmebol no autorizó inicialmente su inscripción. El futbolista había intentado obtener la habilitación después de una reunión con Claudio Tapia, presidente de la AFA, pero no pudo disputar el encuentro de ida. Su lugar fue ocupado por Ramiro Funes Mori.