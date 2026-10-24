Flamengo pierde terreno en su reclamo contra Estudiantes: por qué se complica su intento de llegar a la final de la Libertadores

El intento de Flamengo de conseguir por escritorio lo que no pudo obtener dentro de la cancha comenzó a encontrar obstáculos. Después de quedar eliminado por Estudiantes en las semifinales de la Copa Libertadores, el conjunto brasileño presentó un reclamo por la participación de Marcos Rojo. Sin embargo, los antecedentes del expediente y los tiempos de la justicia deportiva complican sus posibilidades de modificar el resultado.