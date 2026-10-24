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Flamengo pierde terreno en su reclamo contra Estudiantes: por qué se complica su intento de llegar a la final de la Libertadores

El club brasileño pretende revertir la eliminación por la inclusión de Marcos Rojo, pero la medida cautelar del TAS y los tiempos del proceso judicial favorecen al conjunto platense. La final ante Palmeiras está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

Marcos Rojo, defensor de Estudiantes
Marcos Rojo, defensor de Estudiantes
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Flamengo pierde fuerza en su reclamo ante el TAS contra Estudiantes por la inclusión de Marcos Rojo, debido a los plazos judiciales previos a la final en Montevideo.
  • El defensor jugó la semifinal avalado por una cautelar del TAS tras la negativa de Conmebol. Estudiantes rechazó un juicio abreviado, lo que dilata el fallo.
  • Con los tiempos a favor, Estudiantes mantiene su clasificación y se perfila para disputar la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras el 28 de noviembre.
Resumen generado con IA

El intento de Flamengo de conseguir por escritorio lo que no pudo obtener dentro de la cancha comenzó a encontrar obstáculos. Después de quedar eliminado por Estudiantes en las semifinales de la Copa Libertadores, el conjunto brasileño presentó un reclamo por la participación de Marcos Rojo. Sin embargo, los antecedentes del expediente y los tiempos de la justicia deportiva complican sus posibilidades de modificar el resultado.

La controversia comenzó antes del partido de vuelta en el Maracaná. Aunque el defensor contaba con el visto bueno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Conmebol rechazó inicialmente su habilitación para disputar el encuentro.

Estudiantes justificó su incorporación a la lista de buena fe a partir de la lesión en la muñeca izquierda de Gabriel Neves y decidió recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para cuestionar la postura del organismo sudamericano.

La presidenta de la División de Apelaciones del TAS, Corinne Schmidhauser, dictó una medida cautelar que permitió a Rojo disputar la revancha. La resolución fue de cumplimiento obligatorio para la Conmebol, por lo que el defensor pudo jugar el encuentro en el que Estudiantes consiguió su clasificación a la final.

Los obstáculos que enfrenta Flamengo

Una vez consumada la eliminación, Flamengo formalizó su protesta y solicitó que se modificara el resultado deportivo por la supuesta inclusión indebida del marcador central.

Sin embargo, el proceso todavía se encuentra en una etapa preliminar. Ambos clubes eligieron a sus respectivos árbitros, mientras que resta la designación de un tercer integrante para completar el tribunal.

Otro aspecto importante está relacionado con los plazos. La dirigencia brasileña intentó impulsar un procedimiento acelerado para obtener una resolución antes de la final, pero Estudiantes no aceptó esa alternativa.

En consecuencia, el expediente continuará por los canales habituales y resulta difícil que exista un fallo definitivo antes del 28 de noviembre, cuando el conjunto platense tiene previsto enfrentar a Palmeiras en Montevideo.

Además, la medida cautelar constituye un argumento importante para la defensa de Estudiantes. Aunque no resuelve la cuestión de fondo, demuestra que Rojo disputó la semifinal con una autorización expresa del propio tribunal deportivo.

Por ahora, la clasificación conseguida por Estudiantes se mantiene vigente. Flamengo continuará con su reclamo, pero deberá superar obstáculos jurídicos y procesales para conseguir una resolución favorable.

Mientras tanto, el equipo argentino sigue encaminado a disputar la final de la Copa Libertadores, con la expectativa de que el resultado obtenido frente al conjunto brasileño permanezca sin modificaciones.

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