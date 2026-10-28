Por qué Ricardo Darín no le contó a su esposa que iba a ser abuelo: su explicación sorprendió a todos
El actor contó en Todo Pasa que le ocultó a su mujer las primeras semanas de gestación de su nuera Úrsula Corberó para cumplir un estricto pedido del Chino Darín, amparado en su premisa de que "en los secretos no hay excepciones".
Resumen para apurados
- Ricardo Darín reveló en Urbana Play que le ocultó a su esposa el embarazo de Úrsula Corberó para cumplir con un estricto pacto de confidencialidad con su hijo.
- El actor sostuvo que en los secretos no hay excepciones. Aunque la omisión causó un leve reproche conyugal, la tensión dio paso al festejo íntimo tras confirmarse la noticia.
- Con el nacimiento de Dante en Barcelona, la familia celebró la llegada del primer nieto, consolidando una etapa de profunda emoción y armonía que el actor definió como inolvidable.
Durante una entrevista en el programa Todo Pasa de Urbana Play, Ricardo Darín ventiló una anécdota de la intimidad de su hogar que expuso un debate ético tan cotidiano como familiar.
El reconocido artista admitió que le ocultó a su esposa, Florencia Bas, las primeras semanas de gestación del embarazo de su nuera Úrsula Corberó. La decisión de mantener en reserva la llegada de su primer nieto obedeció a un pacto estricto con su hijo, el Chino Darín, pero terminó provocándole una tirantez doméstica que trascendió a la esfera pública.
El actor relató que su hijo se le acercó durante los primeros meses del embarazo para comunicarle la novedad con la cautela habitual de esa etapa inicial. Según recordó el intérprete, el joven le pidió explícitamente guardarse la noticia hasta tanto se encontrara confirmada y fuera prudente comunicarla.
Cumpliendo la promesa a rajatabla, el protagonista de El Eternauta guardó silencio absoluto y no compartió la novedad ni siquiera con su propia compañera de vida.
Cuando la noticia finalmente salió a la luz dentro del entorno íntimo, la reacción de Florencia Bas no se hizo esperar. La mujer le recriminó de manera directa el haber guardado la información sin darle aviso a ella, cuestionándole su capacidad de mantenerla al margen de un hito de semejante magnitud. El propio actor reconoció entre risas que ese gesto de confidencialidad le valió una "amonestación muy severa" en el ámbito conyugal.
"En los secretos no hay excepciones": la máxima de Ricardo Darín que sorprendió al aire
Lejos de retractarse por la reprimenda sufrida, el actor justificó su postura argumentando una regla de conducta personal sobre la lealtad y el manejo de las confidencias. "Lo que pasa es que en los secretos no hay excepciones. No podés decir 'es un secreto, pero a vos te lo cuento', sino no es más un secreto", sentenció frente a los micrófonos del ciclo radial, provocando la sorpresa del equipo periodístico.
A pesar de la fricción inicial y del insólito reclamo por la exclusión, la tensión en la pareja se disipó rápidamente para dar lugar al festejo compartido. El cruce quedó registrado como un episodio humorístico en una relación de casi cuatro décadas de estabilidad.
Según confió el artista, tras la pequeña sorpresa inicial, toda la familia entró de lleno en una "vorágine de la alegría" enfocada en la gestación del nuevo integrante.
Un "shock amoroso" por la llegada del primer nieto
El trasfondo de esta revelación mediática tiene como gran protagonista al pequeño Dante, que nació en Barcelona y actualmente ronda los siete u ocho meses de vida.
Ricardo Darín describió las sensaciones de esta nueva etapa como un "shock amoroso" difícil de procesar, al punto de admitir que todavía se encuentra asimilando el impacto emocional que le provocó enterarse de que sería abuelo.
Al revivir el nacimiento en España, el actor destacó un instante bisagra por encima de cualquier rotulación formal: el momento exacto en que vio a su hijo salir de la zona de quirófanos con el recién nacido en sus brazos.
Para el artista, ver al Chino asumir la paternidad superó cualquier sentimiento personal sobre el rol de abuelo. La postal familiar reciente se completó con publicaciones compartidas en redes sociales, donde su hijo posteó una imagen del actor sosteniendo al bebé con la frase "El abuelo".