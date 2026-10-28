Por qué Ricardo Darín no le contó a su esposa que iba a ser abuelo: su explicación sorprendió a todos

"En los secretos no hay excepciones": la máxima de Ricardo Darín que sorprendió al aire

Lejos de retractarse por la reprimenda sufrida, el actor justificó su postura argumentando una regla de conducta personal sobre la lealtad y el manejo de las confidencias. "Lo que pasa es que en los secretos no hay excepciones. No podés decir 'es un secreto, pero a vos te lo cuento', sino no es más un secreto", sentenció frente a los micrófonos del ciclo radial, provocando la sorpresa del equipo periodístico.