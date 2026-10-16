Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan "Lo dejamos acá", la nueva película de Netflix: de qué trata

Tomar atajos puede resultar tentador, más aún cuando se intuye que el resultado puede ser positivo sin necesidad de seguir la doctrina al pie de la letra. Ulises Verón, un psicoanalista exhausto del rigor conceptual y de los métodos habituales, decide cruzar los límites del buen ejercicio de la profesión para implementar una técnica innovadora: manipular directamente a sus pacientes para que alcancen el resultado que él considera correcto. Pero pronto, un paciente singular toca a su puerta y la consulta se convierte en un conflicto de egos y vulnerabilidades, planteado con brillantez en la nueva película de Ricardo Darín y Diego Peretti, "Lo dejamos acá".