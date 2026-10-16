Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan "Lo dejamos acá", la nueva película de Netflix: de qué trata

Resumen para apurados
- Netflix estrenó "Lo dejamos acá", comedia negra protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti sobre el duelo psicológico entre un analista y su paciente.
- Dirigido por Hernán Goldfrid y escrito por Emanuel Díez, el filme de Kenya Films llegó al streaming tras su paso por el Festival de San Sebastián.
- La obra se posiciona entre las principales tendencias globales de la plataforma y consolida la exportación de producciones cinematográficas argentinas.
Tomar atajos puede resultar tentador, más aún cuando se intuye que el resultado puede ser positivo sin necesidad de seguir la doctrina al pie de la letra. Ulises Verón, un psicoanalista exhausto del rigor conceptual y de los métodos habituales, decide cruzar los límites del buen ejercicio de la profesión para implementar una técnica innovadora: manipular directamente a sus pacientes para que alcancen el resultado que él considera correcto. Pero pronto, un paciente singular toca a su puerta y la consulta se convierte en un conflicto de egos y vulnerabilidades, planteado con brillantez en la nueva película de Ricardo Darín y Diego Peretti, "Lo dejamos acá".
La célebre frase a la que apelan los profesionales de la salud mental para cortar, a veces de manera tajante, una charla profunda sobre pensamientos y torturas internas cobra una nueva dimensión en este proyecto. El largometraje dirigido por Hernán Goldfrid, que se estrenó en Netflix este viernes 16 de octubre de 2026, reúne a dos pesos pesados del cine nacional en un verdadero campo de batalla dentro del diván cuando Martín Bouchard, un paciente rebelde, logra sacar a la superficie los propios conflictos de su terapeuta.
El choque entre dos mentes complejas
El punto de quiebre de la historia se consolida con la entrada en escena de Bouchard (Diego Peretti), un autor frustrado que atraviesa una severa sequía creativa alimentada por la dependencia del alcohol. Lejos de actuar de forma sumisa o dócil, el escritor detecta al instante las grietas de su analista y descubre que Ulises arrastra tantos o más dilemas sin resolver que él. A partir de esa colisión, la sesión terapéutica pasa de ser un espacio de contención pasiva a un cruce continuo de provocaciones, ironías y golpes bajos donde ninguno está dispuesto a ceder terreno.
Con un guion a cargo de Emanuel Díez —reconocido por sus trabajos en éxitos como El encargado, Nada y Coppola, el representante—, la propuesta combina dinamismo narrativo con una marcada sátira hacia la solemnidad del psicoanálisis tradicional. El filme desembarcó de forma directa en el catálogo global de la plataforma este viernes 16 de octubre de 2026, luego de haber tenido su prestigiosa presentación en la 74.° edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, consolidándose como una de las producciones argentinas más potentes de la temporada.
Un elenco de primer nivel
La dirección de Hernán Goldfrid resulta clave para sostener la tensión claustrofóbica que exige un espacio tan acotado como la sala de análisis. El realizador, que ya había trabajado con Darín en el thriller psicológico Tesis sobre un homicidio y con Peretti en Música en espera, explota al máximo la química entre ambos protagonistas y la contundencia de los diálogos. En el plano técnico, la obra cuenta con la fotografía de Rodrigo Pulpeiro, la banda sonora original de Roque Baños y el diseño de producción de Daniel Gimelberg, logrando una factura visual de altísimo nivel.
El proyecto cuenta además con la producción local de Kenya Films, sello en el que el propio Ricardo Darín ejerce como productor junto a Chino Darín y Federico Posternak. Con una duración de 97 minutos y un destacado elenco secundario integrado por Inés Efron, Antonia Bengoechea, Andrea Politti, Pata Echegoyen y Carlos Santamaría, "Lo dejamos acá" se posiciona en lo más alto de las tendencias como una propuesta imperdible para disfrutar durante el fin de semana.