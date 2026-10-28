Nancy Pazos chocó en la avenida General Paz y quedó bajo la lupa por sus 214 multas de tránsito

Tras el choque, Pazos brindó su versión de lo sucedido en diálogo con TN Show. “Me pasó por la derecha y se llevó puesto mi espejo de ese lado. Se cayó. Y yo frené al toque”, relató. La periodista también aseguró que permaneció junto al motociclista hasta que llegó la ambulancia y reconoció que estaba muy estresada por la situación.