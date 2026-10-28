Nancy Pazos chocó en la avenida General Paz y quedó bajo la lupa por sus 214 multas de tránsito
El motociclista fue trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos, aunque estaba fuera de peligro. Tras el episodio, la periodista dio su versión de lo ocurrido y se conocieron detalles de sus infracciones registradas entre 2021 y 2026.
Nancy Pazos protagonizó un accidente de tránsito en la avenida General Paz, a la altura de Zapiola, cuando circulaba con su Toyota Corolla Cross en dirección al Río de la Plata. El choque involucró a una moto cuyo conductor debió ser trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos, aunque se encontraba fuera de peligro.
El episodio también puso el foco en el historial vial de la periodista: registra 214 multas de tránsito en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, por un monto cercano a los $48 millones. Las infracciones fueron acumuladas entre 2021 y 2026 e incluyen faltas por exceso de velocidad, estacionamiento indebido y circulación no autorizada por carriles del Metrobús.
Cómo fue el choque de Nancy Pazos en la avenida General Paz
Según el parte oficial, el accidente ocurrió cuando la conductora intentó sobrepasar a otro vehículo por la derecha. En ese momento, una moto que circulaba por la banquina impactó contra su automóvil.
El motociclista sufrió politraumatismos y fue asistido por los servicios de emergencia. Posteriormente, lo trasladaron al Hospital Pirovano, donde se informó que estaba fuera de peligro.
Tras el choque, Pazos brindó su versión de lo sucedido en diálogo con TN Show. “Me pasó por la derecha y se llevó puesto mi espejo de ese lado. Se cayó. Y yo frené al toque”, relató. La periodista también aseguró que permaneció junto al motociclista hasta que llegó la ambulancia y reconoció que estaba muy estresada por la situación.
Nancy Pazos acumula 214 multas de tránsito por casi $48 millones
Más allá del accidente, el historial de infracciones de Pazos quedó bajo la lupa. La periodista registra 214 multas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, con una deuda que ronda los 48 millones de pesos.
Las infracciones corresponden al período comprendido entre 2021 y 2026. Entre las faltas registradas figuran excesos de velocidad, estacionamiento indebido y circulación por carriles del Metrobús sin autorización.
La cantidad de infracciones y el monto acumulado sumaron un nuevo elemento de controversia alrededor de la conductora tras el choque ocurrido en la avenida General Paz.
Qué se sabe sobre el estado del motociclista
El conductor de la moto fue trasladado al Hospital Pirovano después de sufrir politraumatismos como consecuencia del impacto. De acuerdo con la información disponible, se encontraba fuera de peligro.
Por su parte, la periodista sostuvo que frenó inmediatamente después del choque y que se quedó en el lugar para acompañar al motociclista hasta la llegada de la asistencia médica.