Entradas para Boca-Atlético Mineiro: precios, fechas y cómo comprar para la final en Barranquilla

Cuándo podrán comprar los hinchas de Boca

Los simpatizantes del “Xeneize” deberán esperar un poco más. Las entradas para la parcialidad de Boca saldrán a la venta el 3 de noviembre, aunque todavía no se conocen la cantidad disponible ni el mecanismo de distribución. Los hinchas argentinos se ubicarán en la tribuna Norte, y los de Atlético Mineiro, en la Sur.