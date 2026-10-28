Entradas para Boca-Atlético Mineiro: precios, fechas y cómo comprar para la final en Barranquilla

Resumen para apurados
- Conmebol abrió este miércoles la venta de entradas para la final de Copa Sudamericana entre Boca y Mineiro, que se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla.
- El expendio comenzó para residentes en Colombia con precios de 90 a 250 dólares; la venta para los hinchas 'xeneizes' iniciará el 3 de noviembre en la tribuna Norte.
- Será la primera final única en Colombia: Boca intentará conquistar su tercer trofeo tras los títulos de 2004 y 2005, mientras que Mineiro buscará su primera corona.
La final de la Copa Sudamericana ya se palpita en las boleterías. Este miércoles, a las 14 de la Argentina, comenzó la venta de entradas para el duelo entre Boca y Atlético Mineiro, que se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
La venta se realiza a través de la plataforma oficial de la Conmebol (sudamericana.eleventickets.com) y se divide en etapas. La primera, que se extiende hasta el viernes 30 de octubre, está reservada para residentes en Colombia con documento de ese país, que pueden comprar hasta cuatro entradas de Categoría 2.
Desde el viernes 30, a las 14 de la Argentina, comenzará la venta general de las categorías 1 y 2, sin restricciones de nacionalidad. Las entradas para las tribunas Norte y Sur cuestan 90 dólares, mientras que las de la tribuna Occidental, las más caras, llegan a los 250 dólares.
Cuándo podrán comprar los hinchas de Boca
Los simpatizantes del “Xeneize” deberán esperar un poco más. Las entradas para la parcialidad de Boca saldrán a la venta el 3 de noviembre, aunque todavía no se conocen la cantidad disponible ni el mecanismo de distribución. Los hinchas argentinos se ubicarán en la tribuna Norte, y los de Atlético Mineiro, en la Sur.
La Conmebol, además, sigue negociando con ambos clubes la venta de la Categoría 3, que corresponde a los sectores exclusivos para cada hinchada. La fecha de inicio de esa etapa se anunciará más adelante. El organismo recomienda completar el preregistro en la plataforma para agilizar la compra.
Será la primera vez que Colombia reciba la final única de la Sudamericana. Boca buscará su tercer título en el certamen, después de los que ganó en 2004 y 2005, mientras que Atlético Mineiro, el equipo del tucumano Tomás Cuello, irá por su primera corona.