Atlético Tucumán vs. Platense: el antecedente en Salta que ilusiona al “Decano” antes de la semifinal

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán y Platense juegan hoy en Salta la semifinal de la Copa Argentina para definir quién disputará el partido por el título el 2 de diciembre.
- En 2019, el Decano eliminó al Calamar en el mismo estadio salteño por 1-0, sumado a su antecedente histórico de haber alcanzado la final del certamen nacional en 2017.
- El ganador accederá a la final del 2 de diciembre: Platense sueña con llegar a su primera definición histórica, mientras Atlético busca repetir su hazaña de 2017.
Atlético Tucumán y Platense protagonizarán esta noche una semifinal de Copa Argentina que tendrá un antecedente particular. No será la primera vez que ambos equipos se enfrenten por el certamen ni tampoco la primera ocasión en la que lo hagan en Salta.
El 20 de marzo de 2019, el “Decano” y el “Calamar” se midieron en el estadio Padre Ernesto Martearena por los 32avos de final. Atlético ganó 1-0 gracias a un gol de Gervasio Núñez y avanzó a la siguiente instancia.
Aquel triunfo dejó un recuerdo favorable para el equipo de 25 de Mayo y Chile, que siete años después volverá al mismo escenario con un desafío considerablemente mayor: conseguir la clasificación a la final del torneo.
El recuerdo de la final de 2017
Atlético ya conoce lo que significa jugar una semifinal de Copa Argentina. En 2017 eliminó a Rosario Central mediante una definición por penales y se convirtió en el primer representante tucumano en llegar a la final de la competencia.
Posteriormente cayó ante River en Mendoza, aunque aquella campaña quedó entre las actuaciones más importantes de su historia.
Esta vez, el equipo de Julio César Falcioni buscará repetir aquella clasificación, mientras que Platense intentará acceder por primera vez a la final del certamen.
El encuentro comenzará a las 21.15, con transmisión de TyC Sports, y determinará quién disputará la definición del próximo 2 de diciembre.