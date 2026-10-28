Antes de ser detenido por dos femicidios, Renato Tabella planeaba viajar a Salta

Resumen para apurados
- Renato Tabella, detenido en Buenos Aires por los femicidios de dos mujeres en Córdoba y Retiro, planeaba huir a Salta tras intentar vender su bicicleta para financiarse.
- Tras asesinar a Daniela Villalba en Córdoba, viajó a Buenos Aires donde mató a Tatiana Fernández; fue arrestado en un hotel antes de concretar la venta de su rodado.
- La Justicia indaga a Tabella y no descarta un perfil de homicida serial, por lo que coteja antecedentes y casos sin resolver con fuerzas policiales de otras provincias.
La investigación por los asesinatos de Daniela Villalba, en Córdoba, y Tatiana Micaela Fernández, en el barrio porteño de Retiro, incorporó un dato clave: el acusado había comprado un pasaje para viajar a Salta y había intentado vender su bicicleta BMX para conseguir dinero.
Renato Iván Tabella, de 28 años, es el único detenido por los femicidios que conmocionaron a Córdoba y a la Ciudad de Buenos Aires. En las últimas horas, las autoridades confirmaron que el sospechoso tenía previsto trasladarse al norte del país, aunque todavía no se determinó si su intención era escapar o si existía otro propósito detrás del viaje.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, informó que Tabella había adquirido un pasaje y que también había realizado movimientos para reunir dinero antes del segundo crimen.
La venta de una bicicleta, una de las pistas de la investigación
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue una publicación que Tabella hizo el jueves 22 de octubre en un grupo de Facebook dedicado a la compraventa de bicicletas BMX. Allí ofreció su rodado por $1,5 millones.
La operación no llegó a concretarse porque el acusado fue detenido el domingo. La publicación, sin embargo, quedó como un indicio de los movimientos que había realizado en los días previos a su arresto.
Por ahora, los investigadores buscan establecer si la venta estaba vinculada con la necesidad de financiar una fuga hacia Salta o si el viaje respondía a otro plan. Esa hipótesis permanece bajo análisis.
Quinteros sostuvo que, por las características de los hechos, los investigadores consideran que podrían estar ante un homicida serial. En ese marco, indicó que las fuerzas de seguridad de Córdoba se comunicaron con dependencias policiales de otras provincias para consultar si se habían registrado casos con características similares.
Cómo se trasladó después del primer femicidio
Tras el asesinato de Daniela Villalba, Tabella viajó en un colectivo de larga distancia desde Córdoba hacia la Ciudad de Buenos Aires. Según informó el ministro, utilizó su propio documento de identidad para realizar ese traslado.
El acusado fue detenido posteriormente en un hotel ubicado a pocas cuadras del departamento de Tatiana Micaela Fernández, la segunda víctima.
Se esperaba que Tabella fuera indagado por el juez nacional en lo criminal y correccional Guillermo Rongo y el fiscal Matías Di Lello. Luego, estaba prevista su derivación a Córdoba para afrontar una nueva instancia judicial ante el fiscal Pablo Camacho.
Qué revelaron las autopsias de Daniela Villalba y Tatiana Fernández
Los estudios forenses aportaron detalles sobre las circunstancias de las dos muertes.
En el caso de Daniela Villalba, de 29 años, la autopsia determinó que murió tras ser degollada. Además, presentaba múltiples heridas cortantes en los brazos, lesiones que fueron interpretadas como posibles intentos de defensa.
Por su parte, la autopsia de Tatiana Micaela Fernández estableció que la causa de muerte fue una asfixia mecánica por compresión. Los peritos también detectaron lesiones leves en las muñecas, compatibles con un intento de resistirse a la agresión.
Quién es Renato Iván Tabella, el detenido por los dos femicidios
Tabella es oriundo de Huerta Grande, localidad del departamento Punilla, en Córdoba, y tiene 28 años. De acuerdo con la información difundida por medios cordobeses, se había instalado en la capital provincial apenas tres semanas antes de los hechos y vivía con su hermana en un departamento del barrio Güemes.
Fuentes policiales señalaron que no tenía empleo formal ni figuraba inscripto como monotributista. Según los datos publicados, buscaba trabajo y había dejado currículums en distintos lugares.
En sus redes sociales compartía contenidos relacionados con sus pasatiempos, entre ellos recitales de heavy metal y la práctica de BMX.
El ministro Quinteros también afirmó que el acusado no registraba antecedentes penales. Mientras avanza la investigación por los dos femicidios, el pasaje a Salta y la publicación de la bicicleta son dos de los elementos que buscan reconstruir sus movimientos antes de la detención.