Antes de ser detenido por dos femicidios, Renato Tabella planeaba viajar a Salta

Renato Iván Tabella, de 28 años, es el único detenido por los femicidios que conmocionaron a Córdoba y a la Ciudad de Buenos Aires. En las últimas horas, las autoridades confirmaron que el sospechoso tenía previsto trasladarse al norte del país, aunque todavía no se determinó si su intención era escapar o si existía otro propósito detrás del viaje.