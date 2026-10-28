DeportesFútbol

Ander Herrera eligió al máximo ídolo de Boca y reveló el cambio que hicieron en el vestuario de La Bombonera

El español, que jugó 29 partidos en el “Xeneize”, eligió a Riquelme por encima de Maradona y Tevez. “Ganó, se fue, volvió y volvió a ganar”, explicó.

RECUERDO. Ander Herrera jugó 29 partidos con la camiseta de Boca entre 2025 y 2026.
RECUERDO. Ander Herrera jugó 29 partidos con la camiseta de Boca entre 2025 y 2026.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ander Herrera afirmó en YouTube que Juan Román Riquelme es el máximo ídolo de Boca por sus logros y reveló que insonorizaron el vestuario de La Bombonera.
  • El volante español, con paso por el club entre 2025 y 2026, detalló cómo la reforma aísla acústicamente al plantel previo a salir ante la hinchada.
  • El testimonio del actual referente del Real Zaragoza resalta la mística del estadio xeneize en la antesala de una nueva edición del Superclásico ante River.
Resumen generado con IA

Ander Herrera no dudó a la hora de elegir al máximo ídolo de la historia de Boca. En una charla con el canal de YouTube “El camino de Mario”, conducido por el exfutbolista Mario Suárez, el mediocampista español repasó su paso por el club y reveló un detalle poco conocido del vestuario de la Bombonera.

Para Herrera, el número uno es Juan Román Riquelme, hoy presidente de la institución, por encima de figuras como Diego Maradona y Carlos Tevez. “En Boca el más importante es Riquelme. Ganó, se fue, volvió y volvió a ganar”, sostuvo. Además, destacó sus títulos de Libertadores e Intercontinental y recordó el partido ante Real Madrid como “un espectáculo”.

El español también contó una modificación reciente en el estadio. “Ahora lo han insonorizado, el vestuario de Boca lo insonorizaron para que la salida todavía sea más impactante”, reveló. “Estás totalmente aislado y de repente subís las escaleras y ves a 55.000 dementes, con todo el cariño del mundo, gritando y saltando. Es algo único”, describió.

El Superclásico que más lo marcó

Herrera recordó el partido que más lo impactó en su carrera. “Lo máximo que viví en mi vida como ambiente de fútbol fue el Boca-River, que ganamos 2-0. Pensaba que se caía el estadio. Vibra cuando estás en el vestuario”, contó.

El ex Manchester United definió a la hinchada como “enfermos del fútbol” y aseguró que, para ellos, Boca está al nivel de su familia. “Íbamos a provincias pobres del norte de Argentina y la gente lloraba solo de vernos”, recordó.

Herrera jugó 29 partidos en Boca entre enero de 2025 y junio de 2026: fue titular en 14 y marcó un gol. Hoy es el capitán de Real Zaragoza, en la Primera RFEF, y sus palabras llegan en la semana del Superclásico, que el “Xeneize” jugará el domingo, a las 15, ante River en La Bombonera.

Temas Club Atlético Boca JuniorsSelección española de fútbolAnder Herrera
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Balón de Oro 2026: Vicky López ganó el premio a la mejor jugadora joven del mundo

Balón de Oro 2026: "Vicky" López ganó el premio a la mejor jugadora joven del mundo

Balón de Oro 2026: Barcelona fue elegido el mejor equipo femenino del mundo

Balón de Oro 2026: Barcelona fue elegido el mejor equipo femenino del mundo

Balón de Oro 2026: Alexia Putellas fue elegida la mejor futbolista del mundo por tercera vez

Balón de Oro 2026: Alexia Putellas fue elegida la mejor futbolista del mundo por tercera vez

Lo más popular
Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga
1

Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga

El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia
2

El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raul Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”
3

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raul Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

Los Números de Oro de LA GACETA del 28 de octubre de 2026
4

Los Números de Oro de LA GACETA del 28 de octubre de 2026

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: el testimonio de Felipe Sosa podría repercutir en los otros imputados
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: el testimonio de Felipe Sosa podría repercutir en los otros imputados

Ranking notas premium
Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
1

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Me da vergüenza ajena: un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva
2

"Me da vergüenza ajena": un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
3

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural
4

Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados
5

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados

Más Noticias
Tragedia ferroviaria en España: chocaron dos trenes de alta velocidad y hay al menos 30 muertos

Tragedia ferroviaria en España: chocaron dos trenes de alta velocidad y hay al menos 30 muertos

Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga

Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga

El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia

El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia

Avanza un frente frío en el pais y hay alerta amarilla: ¿dónde se esperan fuertes tormentas este jueves 28 de octubre?

Avanza un frente frío en el pais y hay alerta amarilla: ¿dónde se esperan fuertes tormentas este jueves 28 de octubre?

Colapinto en la Fórmula 1: a qué hora corre en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo

Colapinto en la Fórmula 1: a qué hora corre en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: el testimonio de Felipe Sosa podría repercutir en los otros imputados

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: el testimonio de Felipe Sosa podría repercutir en los otros imputados

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raul Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raul Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

Truco o trato: los fantasmas que merodean 2027

Truco o trato: los fantasmas que merodean 2027

Comentarios