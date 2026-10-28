Ander Herrera eligió al máximo ídolo de Boca y reveló el cambio que hicieron en el vestuario de La Bombonera

Resumen para apurados
- Ander Herrera afirmó en YouTube que Juan Román Riquelme es el máximo ídolo de Boca por sus logros y reveló que insonorizaron el vestuario de La Bombonera.
- El volante español, con paso por el club entre 2025 y 2026, detalló cómo la reforma aísla acústicamente al plantel previo a salir ante la hinchada.
- El testimonio del actual referente del Real Zaragoza resalta la mística del estadio xeneize en la antesala de una nueva edición del Superclásico ante River.
Ander Herrera no dudó a la hora de elegir al máximo ídolo de la historia de Boca. En una charla con el canal de YouTube “El camino de Mario”, conducido por el exfutbolista Mario Suárez, el mediocampista español repasó su paso por el club y reveló un detalle poco conocido del vestuario de la Bombonera.
Para Herrera, el número uno es Juan Román Riquelme, hoy presidente de la institución, por encima de figuras como Diego Maradona y Carlos Tevez. “En Boca el más importante es Riquelme. Ganó, se fue, volvió y volvió a ganar”, sostuvo. Además, destacó sus títulos de Libertadores e Intercontinental y recordó el partido ante Real Madrid como “un espectáculo”.
El español también contó una modificación reciente en el estadio. “Ahora lo han insonorizado, el vestuario de Boca lo insonorizaron para que la salida todavía sea más impactante”, reveló. “Estás totalmente aislado y de repente subís las escaleras y ves a 55.000 dementes, con todo el cariño del mundo, gritando y saltando. Es algo único”, describió.
El Superclásico que más lo marcó
Herrera recordó el partido que más lo impactó en su carrera. “Lo máximo que viví en mi vida como ambiente de fútbol fue el Boca-River, que ganamos 2-0. Pensaba que se caía el estadio. Vibra cuando estás en el vestuario”, contó.
El ex Manchester United definió a la hinchada como “enfermos del fútbol” y aseguró que, para ellos, Boca está al nivel de su familia. “Íbamos a provincias pobres del norte de Argentina y la gente lloraba solo de vernos”, recordó.
Herrera jugó 29 partidos en Boca entre enero de 2025 y junio de 2026: fue titular en 14 y marcó un gol. Hoy es el capitán de Real Zaragoza, en la Primera RFEF, y sus palabras llegan en la semana del Superclásico, que el “Xeneize” jugará el domingo, a las 15, ante River en La Bombonera.