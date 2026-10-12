Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién quedó eliminado tras un error fatal y apuntó contra el jurado

Paula Trápani logró avanzar en MasterChef hasta que un risotto rojo con calamares provocó su prematura eliminación. Una despedida poco advertida después de su puntillosidad en las elaboraciones anteriores pero que se gestó luego de un error en la cocción de la propuesta principal. A pesar de este desempeño, el jurado elogió su forma de trabajar y dejó en claro que un fallo no definía todo su trabajo; sin embargo, tras bambalinas, la exparticipante no estuvo para nada convencida con la devolución que le hicieron y más tarde, al hablar con Yanina Latorre, dejó al descubierto su verdadero malestar con la evaluación recibida.