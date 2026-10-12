Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién quedó eliminado tras un error fatal y apuntó contra el jurado

Resumen para apurados
- Paula Trápani quedó eliminada este domingo de MasterChef Celebrity por fallar en la cocción de un risotto con calamares, tras quedar en el mano a mano final frente a Mike Amigorena.
- En un desafío de 60 minutos a base de calamar, la periodista afirmó que se sintió abandonada por los jueces y cuestionó un mal consejo que recibió de Germán Martitegui en su isla.
- El descargo de Trápani reabre el debate sobre los favoritismos del jurado, mientras la conductora aguarda una oportunidad de revancha en una futura instancia de repechaje.
Paula Trápani logró avanzar en MasterChef hasta que un risotto rojo con calamares provocó su prematura eliminación. Una despedida poco advertida después de su puntillosidad en las elaboraciones anteriores pero que se gestó luego de un error en la cocción de la propuesta principal. A pesar de este desempeño, el jurado elogió su forma de trabajar y dejó en claro que un fallo no definía todo su trabajo; sin embargo, tras bambalinas, la exparticipante no estuvo para nada convencida con la devolución que le hicieron y más tarde, al hablar con Yanina Latorre, dejó al descubierto su verdadero malestar con la evaluación recibida.
El jurado de MasterChef encontró que la propuesta de Paula Trápani no estaba a la altura del desafío de anoche. La consigna, que había sido acalorada exigía una elaboración con dos componentes fundamentales: el arroz y el calamar. Los participantes que habían obtenido los peores resultados en el último desafío debían lograr rectificarse con esta nueva entrega donde la máxima dificultad era limpiar el molusco, según explicó Damián Betular, y por supuesto evitar la partida.
Una gala con resultados dispares
Tras la salida de Pachu Peña, los famosos que llegaron a la gala de eliminación con los peores platos fueron Paula Trápani, Alejandro Lerner, Martita Fort, Pablo Giralt, Grego Rosello, Campi, Julieta Nair Calvo, Pablo Migliore, Morena Beltrán, Hernán de Mala Fama, Mike Amigorena y Sebastián Presta, quien había presentado la alternativa menos lograda en la gala de beneficios.
Los famosos tuvieron una canasta con varios ingredientes para cocinar el mejor plato con calamares y arroz en sesenta minutos. A la hora de las devoluciones, las valoraciones fueron dispares: hubo nueve risottos, una paella y un calamar relleno. Tras las puntillosas degustaciones, el jurado resolvió quedarse con sus favoritos: Pablo Giralt con su risotto de calamares grillados con salsa, seguido de Julieta Nair Calvo, con una paella, y Morena Beltrán, con una receta con tinta y calamares. Los tres recibieron elogios por sus elaboraciones.
El mano a mano final
Ni Paula Trápani con su risotto rojo con calamares ni Mike Amigorena con su versión negra del plato —al que no le alcanzó con el punto de cocción del arroz— lograron convencer a los chefs. Ambos quedaron en la cuerda floja y la periodista resultó eliminada del certamen.
“Esperaba seguir, sinceramente. Cociné con amor el plato de hoy, pero bueno, es una competencia. Ojalá haya posibilidades de una revancha”, dijo Trápani antes de despedirse.
Imprevistos tras las cocinas
Sin embargo, el trago amargo no terminó en las cocinas del famoso reality. A poco tiempo de su salida, la exparticipante habló con Yanina Latorre en En boca de todos (Telefe Streams) y se refirió abiertamente a las críticas que recibió su propuesta, a la intervención de los cocineros durante la preparación y a la manera en la que vivió su última noche en el certamen.
Durante la conversación, al ser consultada sobre si el jurado había sido injusto con ella, Trápani respondió con cautela pero terminó reconociendo su malestar: “Y qué sé yo. Estaban los tres de acuerdo, supuestamente... Muy justos no fueron”.
La desilusión de Trapani con el jurado
Profundizando sobre cómo vivió la gala en tiempo real, la periodista no ocultó su desilusión ante el trato recibido por parte de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. “Sinceramente... en toda la cocinada yo me sentí abandonada”, aseguró. Y agregó: “Los jurados fueron a las diferentes islas, a las diversas posiciones... Con Hernán (Coronel) estuvieron un rato largo, con varios lo estuvieron”.
Al respecto de las razones por las que consideró que recibió menos apoyo, Trápani intentó explicarse la actitud de los profesionales: “Yo creo que ellos pensaban que yo cocinaba mejor, quizá porque tengo hijos. Que no necesitaba tanta ayuda. Y a los que ven más débil los ayudaban un poco más, pero me fui yo”.
El descargo tras la salida
A su vez, al analizar si el tribunal mantenía favoritismos en la competencia, expresó: “No sé si tendrán inclinaciones... Yo creo que predilecciones todos deben tener. La objetividad no existe”. Si bien aclaró que no creía que fuera algo intencional, insistió: “No, no puedo decir que haya sido a propósito, pero me abandonaron. Me sentí abandonada”.
Uno de los puntos más críticos de su testimonio fue cuando recordó la interacción directa con Germán Martitegui durante la preparación de su plato. Según detalló, el chef llegó más tarde a su estación y ella aprovechó para sacarse una duda crucial. “Cuando vino Martitegui, yo tenía una duda que le quería consultar con alguno de los chefs y me dio un consejo y después resultó que me lo recriticaron”, relató.
Balance y cuentas pendientes
Trápani confesó haber seguido la recomendación al pie de la letra, esperando que sirviera como respaldo: “Yo estaba con la otra teoría de jugármela por lo que me dice. Cuando pasa alguien y te comenta algo, yo voy por ahí, porque después también es tu carta de defensa ante el jurado... Hice esto porque me lo aconsejó el chef. No me salió bien. No me salió para nada bien”.
Finalmente, al hacer un balance sobre su paso por MasterChef Celebrity en este 2026 y ser consultada sobre si se arrepentía de algo o de no haber planteado su postura con más firmeza al momento de ser juzgada, la periodista concluyó con sinceridad: “Sí. Siempre uno se queda con un poquito de ganas de haber dicho algo más”.