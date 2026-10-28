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Colapinto en la Fórmula 1: a qué hora corre en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo

El argentino buscará volver a sumar puntos este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

CON EL LOCAL. Colapinto charla con el mexicano Sergio 'Checho' Pérez.
CON EL LOCAL. Colapinto charla con el mexicano Sergio 'Checho' Pérez.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto correrá el GP de México del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez para cortar su mala racha tras abandonar en Estados Unidos.
  • El piloto de Alpine llega tras chocar con Arvid Lindblad en Austin y abandonar en la vuelta 37, sumando tres deserciones en las últimas cuatro carreras de la temporada.
  • Colapinto buscará sumar puntos y ganar regularidad en la altura azteca, mientras Kimi Antonelli podría consagrarse como el campeón más joven de la historia de la F1.
Resumen generado con IA

El argentino Franco Colapinto tratará de dejar en el pasado el abandono en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Estados Unidos. El piloto de Alpine tendrá revancha este fin de semana el GP de México, que se disputará entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El pilarense tuvo una carrera complicada en Austin, donde largó desde el penúltimo puesto por una penalización y consiguió avanzar hasta la 14ª posición. Sin embargo, un contacto con el británico Arvid Lindblad provocó daños importantes en su monoplaza y terminó con su abandono en la vuelta 37. 

Colapinto acumula tres abandonos en las últimas cuatro carreras y necesita recuperar continuidad. México representa una oportunidad inmediata para intentar revertir esa tendencia, en un circuito que presenta características particulares por su altitud y sus exigencias aerodinámicas.

GP de México de Fórmula 1: cronograma y horarios en Argentina

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.

Práctica libre 2: 19 a 20.

POR LA REVANCHA. Colapinto viene teniendo problemas con su Alpine durante las últimas carreras. POR LA REVANCHA. Colapinto viene teniendo problemas con su Alpine durante las últimas carreras.

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.

Clasificación: 18 a 19.

Domingo 1 de noviembre

Carrera: 17. 

Dónde ver el GP de México por TV y online

La actividad del Gran Premio de México podrá seguirse en vivo desde la Argentina a través de Fox Sports. También estará disponible mediante la plataforma de streaming Disney+ Premium, que permite acceder a las transmisiones por internet. 

Temas MéxicoFórmula 1Franco ColapintoAlpine
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