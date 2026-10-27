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Atlético Tucumán confirmó los convocados para enfrentar a Platense por la Copa Argentina

Julio César Falcioni definió una lista de 23 futbolistas para la semifinal que se disputará este miércoles, desde las 21.15, en Salta. Juan Infante aparece entre los citados para reemplazar al lesionado Ignacio Galván.

DESAHOGO DECANO. Julio César Falcioni celebra el triunfo ante Tigre, que le permitió a Atlético cortar una racha de seis partidos sin victorias y llegar con confianza a la semifinal de Copa Argentina.
DESAHOGO DECANO. Julio César Falcioni celebra el triunfo ante Tigre, que le permitió a Atlético cortar una racha de seis partidos sin victorias y llegar con confianza a la semifinal de Copa Argentina. MATIAS NAPOLI ESCALERO / ESPECIAL PARA LA GACETA
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Julio Falcioni confirmó los 23 convocados de Atlético Tucumán para enfrentar a Platense este miércoles en Salta, por las semifinales de la Copa Argentina.
  • La nómina incluye a Juan Infante en lugar del lesionado Ignacio Galván. El equipo llega al cruce tras cortar una racha de seis encuentros sin victorias.
  • De ganar, el Decano accederá por segunda vez a la final del certamen federal y quedará a un solo paso de obtener el primer título nacional de su historia.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán tiene todo preparado para uno de los partidos más importantes de su temporada. Julio César Falcioni confirmó la nómina de 23 futbolistas que estarán disponibles para enfrentar a Platense este miércoles, desde las 21.15, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por las semifinales de la Copa Argentina.

La principal ausencia es la de Galván, descartado por una lesión muscular. En contrapartida, Infante integra la convocatoria y se perfila para ocupar su lugar en la defensa. El entrenador apostaría por una formación similar a la que utilizó durante los encuentros decisivos del certamen.

Entre los citados también aparecen Díaz, Canelo, Ruiz Rodríguez, Nicola y Tesuri, futbolistas que ofrecen distintas alternativas para el armado del equipo. El “Decano” buscará alcanzar por segunda vez la final de la Copa Argentina, después de conseguirlo en 2017.

La lista completa de convocados

Arqueros: Ingolotti y Durso.

Defensores: Paunero, Villa, Ferrari, Rodríguez, Di Plácido, Ferreira, Infante y Vallejo.

Volantes: Fernández, Ham, Nicola, Tesuri, Vega, Pimienta, Laméndola, Compagnucci y Godoy.

Delanteros: Díaz, Canelo, Ruiz Rodríguez, Granillo y Brondo.

Atlético Tucumán confirmó los convocados para enfrentar a Platense por la Copa Argentina

Con el plantel definido, Atlético afrontará el encuentro ante Platense con la posibilidad de quedar a un solo partido de conquistar el primer título nacional de su historia.

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