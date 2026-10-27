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Atlético Tucumán vs. Platense: confirmaron los accesos al estadio para la semifinal de Copa Argentina

La organización difundió el mapa de ingresos al estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. Los hinchas del “Decano” accederán por calle C. Fernández Molina, mientras que los de Platense lo harán por avenida Monseñor Tavella.

SEDE. El estadio Padre Ernesto Martearena de Salta será el escenario de la semifinal de la Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense, el miércoles 28 de octubre.
SEDE. El estadio Padre Ernesto Martearena de Salta será el escenario de la semifinal de la Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense, el miércoles 28 de octubre.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La organización confirmó los accesos para la semifinal de Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense este miércoles en el estadio Martearena de Salta.
  • El operativo prevé ingresos separados: hinchas del Decano entrarán por calle Fernández Molina, mientras que el público de Platense lo hará por avenida Monseñor Tavella.
  • El diagrama busca garantizar la seguridad y agilizar el flujo de ambas hinchadas en una instancia decisiva, evitando desplazamientos innecesarios en las inmediaciones.
Resumen generado con IA

La organización de la Copa Argentina dio a conocer el esquema de accesos al estadio Padre Ernesto Martearena de Salta para la semifinal que disputarán Atlético Tucumán y Platense este miércoles. El operativo contempla ingresos diferenciados para ambas parcialidades, con puertas específicas según la ubicación de las entradas.

Los simpatizantes de Atlético deberán ingresar por calle C. Fernández Molina. Quienes tengan localidades para la popular norte utilizarán la puerta 9, mientras que los espectadores de la platea preferencial accederán por las puertas 5 y 6. En tanto, la platea techada tendrá habilitada la puerta 11, que también estará destinada a personas con discapacidad.

Por su parte, los hinchas de Platense deberán dirigirse hacia avenida Monseñor Tavella. Las puertas 1 y 2 estarán reservadas para la popular sur, mientras que la puerta 0 permitirá el ingreso a la platea techada y a personas con discapacidad.

El esquema también establece que la prensa ingresará por la puerta 12, ubicada sobre calle C. Fernández Molina. Los accesos para palcos, autoridades y estacionamiento interno estarán habilitados por avenida Monseñor Tavella, a través de los sectores identificados como HC y E.

Atlético Tucumán vs. Platense: confirmaron los accesos al estadio para la semifinal de Copa Argentina

De esta manera, los simpatizantes de ambos equipos ya cuentan con la distribución oficial de ingresos para organizar su llegada al estadio. La recomendación es verificar previamente la ubicación indicada en cada entrada y dirigirse al acceso correspondiente para evitar desplazamientos innecesarios alrededor del escenario salteño.

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