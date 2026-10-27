Atlético Tucumán vs. Platense: confirmaron los accesos al estadio para la semifinal de Copa Argentina

Los simpatizantes de Atlético deberán ingresar por calle C. Fernández Molina. Quienes tengan localidades para la popular norte utilizarán la puerta 9, mientras que los espectadores de la platea preferencial accederán por las puertas 5 y 6. En tanto, la platea techada tendrá habilitada la puerta 11, que también estará destinada a personas con discapacidad.