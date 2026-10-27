Liberaron al padre de Agostina Páez y a su pareja tras pagar una fianza

Mariano Páez, el padre de Agostina Páez, y su pareja, María Emilia Soledad Batule, fueron excarcelados este martes en Santiago del Estero, en el marco de la investigación por el presunto hurto de $1,5 millones de un comercio de Termas de Río Hondo. Ambos recuperaron la libertad después de permanecer 13 días detenidos.