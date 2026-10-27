Seguridad

Liberaron al padre de Agostina Páez y a su pareja tras pagar una fianza

Mariano Páez y María Emilia Soledad Batule recuperaron la libertad luego de pasar 13 días detenidos por el presunto hurto en un comercio de Termas de Río Hondo.

SOSPECHOSO. El padre de la abogada santiagueña Agostina Páez había quedado detenido, acusado de un hurto en Las Termas.
SOSPECHOSO. El padre de la abogada santiagueña Agostina Páez había quedado detenido, acusado de un hurto en Las Termas. ARCHIVO
Por Redacción Seguridad Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia de Santiago del Estero liberó este martes a Mariano Páez y a su pareja, acusados de hurtar $1,5 millones en un comercio, al descartar riesgos procesales.
  • Ambos pasaron 13 días detenidos por sustraer dinero de una caja en Las Termas. La defensa acordó restituir la suma total combinando fondos propios y dinero secuestrado.
  • Aunque recuperaron la libertad con restricciones de acercamiento al local, la causa penal sigue abierta y la investigación continuará hasta definir su situación judicial.
Resumen generado con IA

Mariano Páez, el padre de Agostina Páez, y su pareja, María Emilia Soledad Batule, fueron excarcelados este martes en Santiago del Estero, en el marco de la investigación por el presunto hurto de $1,5 millones de un comercio de Termas de Río Hondo. Ambos recuperaron la libertad después de permanecer 13 días detenidos.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la decisión se tomó durante una audiencia en la que el juez de Control y Garantías, Silvio Salice, consideró que no existían riesgos procesales que justificaran mantener a los acusados privados de su libertad.

El abogado defensor, Sebastián Robles, confirmó que ambos deberán cumplir medidas para permanecer en libertad, entre ellas, la prohibición de acercarse al comercio Lo Bruno, donde ocurrió el hecho investigado.

Robles también precisó que la defensa pagó $900.000 a la empresa damnificada y solicitó durante la audiencia que los poco más de $600.000 secuestrados en los allanamientos fueran entregados al comercio para completar la restitución del dinero denunciado como sustraído.

De acuerdo con el letrado, de concretarse esa entrega, entre el pago realizado y el efectivo incautado se alcanzaría la suma de $1,5 millones.

Páez, que permanecía alojado en la Alcaidía de Las Termas de Río Hondo, ya recuperó la libertad. Sin embargo, la excarcelación no implica el cierre del expediente ni el sobreseimiento de los acusados, por lo que la investigación penal seguirá adelante.

Cómo ocurrió el presunto hurto en Termas de Río Hondo

El hecho ocurrió el sábado 10 de octubre, entre las 12.15 y las 12.40, en una sucursal de Lo Bruno, una empresa dedicada a la venta de materiales para la construcción ubicada sobre la calle Juan Núñez del Prado, en Termas de Río Hondo.

Según la Fiscalía, Páez ingresó al establecimiento acompañado por Batule y ambos se dirigieron al sector de cajas. En ese momento, una empleada contaba varios fajos de billetes y separaba distintas sumas sobre el mostrador.

De acuerdo con la hipótesis de la investigación, el empresario habría aprovechado una distracción de la cajera para introducir la mano por la ventanilla de atención al público y apoderarse de aproximadamente $1,5 millones. Luego, habría entregado el dinero a su pareja.

La maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio.

Tras la denuncia, la Justicia ordenó allanamientos en una vivienda ubicada sobre la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la capital santiagueña. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron $632.600 en efectivo, una camioneta Toyota RAV4 y prendas de vestir consideradas de interés para la causa.

Páez y Batule fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. Durante su indagatoria ante el fiscal Sabater, Páez se negó a declarar.

Posteriormente, la defensa solicitó una audiencia para pedir la excarcelación y propuso una reparación económica a la empresa damnificada. Finalmente, el juez hizo lugar al pedido de libertad, aunque el expediente continúa abierto.

Mariano Páez es el padre de Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil en una causa por injuria racial, luego de que se difundieran imágenes en las que realizaba gestos racistas hacia trabajadores de un bar de Río de Janeiro. La joven regresó a la Argentina en abril de este año.

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