Atlético Tucumán vs. Platense: Falcioni apuesta por su equipo de gala para la semifinal de Copa Argentina

Respaldar a quienes lo llevaron hasta acá. Esa parece ser la premisa de Julio César Falcioni para definir el equipo que enfrentará mañana a Platense por la semifinal de la Copa Argentina. Aunque las variantes que introdujo hace dos fechas, frente a Rosario Central, hacían pensar en una modificación de su estructura habitual, la práctica de hoy en el complejo de Ojo de Agua despejó las dudas: el “Emperador” apostará por el “11” de gala de Atlético, dándole continuidad a los futbolistas que protagonizaron las grandes actuaciones frente a Talleres, Independiente y la “Lepra” mendocina.