Atlético vs. Platense: cómo será el operativo en Salta para los hinchas, con más de 600 policías y controles en la ruta
Más de 10.000 simpatizantes del "Decano" viajarán para la semifinal de la Copa Argentina. Dónde estarán los controles, a qué hora abren las puertas del estadio y qué se puede llevar.
Resumen para apurados
- La Policía de Salta desplegará hoy más de 600 efectivos en el estadio Martearena para custodiar la semifinal de Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense.
- El dispositivo incluye controles viales desde el límite provincial, apertura temprana del estadio y aplicación de Tribuna Segura ante el arribo de 10.000 hinchas tucumanos.
- El estricto plan busca evitar incidentes viales y desmanes en los accesos, en una jornada decisiva que definirá a uno de los clasificados a la final del certamen federal.
La ilusión de Atlético por alcanzar una nueva final de Copa Argentina movilizará hoy a miles de tucumanos hacia Salta. Para el duelo frente a Platense, que comenzará a las 21.15 en el estadio Padre Ernesto Martearena, la Policía de la vecina provincia diagramó un importante operativo de seguridad que abarcará desde los principales accesos por ruta hasta el ingreso de los espectadores a las tribunas.
Las autoridades estiman la presencia de alrededor de 10.000 simpatizantes del “Decano”, aunque se trata de una cifra preliminar que dependerá de la cantidad de hinchas que finalmente emprendan viaje. Ante semejante movilización, más de 600 efectivos estarán afectados al dispositivo, que se dividirá en distintas etapas y tendrá como principal recomendación que los asistentes salgan con suficiente anticipación para evitar demoras.
Los controles en la ruta
La primera etapa del operativo comenzará en los accesos a la provincia. Los hinchas que viajen desde Tucumán encontrarán retenes y controles vehiculares desde El Tala, con otros dispositivos en Metán, la rotonda de Torzalito, el desvío hacia General Güemes y el expeaje Aunor, uno de los principales puntos de fiscalización antes de ingresar a la capital salteña.
Desde allí, la Policía dispondrá de acompañamiento para los colectivos que lleguen en caravana, mediante motoristas y efectivos de Seguridad Vial. El recorrido previsto hacia el estadio será por avenida Tavella hasta calle Fernández Molina, donde se concentrará el ingreso de la parcialidad tucumana.
Sin embargo, las agrupaciones que organizan viajes también están gestionando acuerdos con clubes de Salta para contar con espacios de permanencia durante las horas previas al partido. En caso de concretarse esas gestiones, los colectivos serán escoltados hasta los establecimientos correspondientes. Los lugares de encuentro se confirmarán a último momento y deberán coordinarse con las autoridades.
Por otra parte, algunos servicios organizados desde Tucumán tienen prevista su salida a las 8, desde el parque 9 de Julio, frente a la estación de servicio YPF de la Terminal de Ómnibus, en las inmediaciones de la pantalla LED. Como cada agrupación maneja sus propios horarios, se recomienda consultar previamente el punto de partida.
El estadio mundialista salteño estará custodiado desde la noche anterior, mientras que el operativo principal comenzará a intensificarse desde las 18. Las puertas se abrirán a las 19, más de dos horas antes del comienzo del encuentro, para facilitar un ingreso ordenado.
Tribunas y accesos
Atlético ocupará la popular norte, casi toda la platea preferencial Este y un sector de la platea techada Oeste. Los hinchas que tengan localidades para la preferencial deberán ingresar por las puertas 5 y 6, mientras que quienes ocupen la popular norte lo harán por las puertas 9 y 10. La puerta 11 estará destinada a la platea del sector norte.
Los colectivos de la parcialidad tucumana tendrán un sector de estacionamiento sobre calle Fernández Molina, entre la puerta 9 y avenida Tavella. Los vehículos particulares, en tanto, podrán utilizar la playa norte del estadio, con acceso desde las avenidas Tavella o Paraguay.
Por su parte, los simpatizantes de Platense ocuparán la popular sur y un sector de la platea sur, separados de la parcialidad tucumana. Sus accesos serán las puertas 1 y 2, mientras que sus colectivos y vehículos particulares se ubicarán sobre la colectora de avenida Tavella.
Antes de ingresar, los espectadores deberán superar dos puestos de control. Allí se aplicará el programa Tribuna Segura, con verificación de identidad y derecho de admisión. Será obligatorio presentar el DNI físico original o su versión digital en la aplicación Mi Argentina. Los menores deberán estar acompañados por sus padres o contar con la autorización legal correspondiente.
Además, regirá tolerancia cero al consumo de alcohol y sustancias estupefacientes durante los traslados y en los controles de acceso.
Qué se puede llevar
La Policía de Salta estableció condiciones específicas para los elementos de aliento. Las banderas podrán colocarse únicamente sobre el paredón parapelotas, sin superar su altura ni obstaculizar la visión del público. Cada hinchada tendrá permitido ingresar hasta seis tirantes, mientras que los telones podrán desplegarse durante períodos breves, siempre con autorización del jefe del operativo.
También estarán permitidos los flameadores con caños de PVC de media pulgada y hasta 1,5 metros de largo, con telas de un metro por un metro como máximo. Los instrumentos de percusión y viento, como bombos, redoblantes y trompetas, podrán ingresar, aunque serán revisados.
En cambio, estará prohibido llevar encendedores, paraguas, papel picado, rollos de papel, pirotecnia, banderas cruzadas y cualquier elemento que pueda ser arrojado o provocar daños.
Con controles desde el ingreso a Salta y una importante movilización prevista, las autoridades insisten en una recomendación central: viajar temprano, llevar la documentación correspondiente y respetar las indicaciones policiales. El objetivo es evitar que las demoras en las rutas o los accesos compliquen la llegada de los hinchas a una semifinal que promete convocar a miles de tucumanos.