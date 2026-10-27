Atlético vs. Platense: cómo será el operativo en Salta para los hinchas, con más de 600 policías y controles en la ruta

La ilusión de Atlético por alcanzar una nueva final de Copa Argentina movilizará hoy a miles de tucumanos hacia Salta. Para el duelo frente a Platense, que comenzará a las 21.15 en el estadio Padre Ernesto Martearena, la Policía de la vecina provincia diagramó un importante operativo de seguridad que abarcará desde los principales accesos por ruta hasta el ingreso de los espectadores a las tribunas.