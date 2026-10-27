Tras agotar dos shows en pocas horas, U2 anunció una tercera fecha en Argentina: cuándo comprar las entradas

La última visita de la banda al país fue en octubre de 2017, durante la gira Joshua Tree Tour, con la que celebró los 30 años del disco que la consagró mundialmente. Uno de aquellos recitales tuvo una particularidad: el comienzo del show se retrasó para que los fanáticos pudieran ver el partido de la Selección Argentina frente a Ecuador por las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.