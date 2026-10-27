Tras agotar dos shows en pocas horas, U2 anunció una tercera fecha en Argentina: cuándo comprar las entradas

Resumen para apurados
- Tras agotar dos fechas, U2 sumó un tercer recital en Argentina para el 27 de marzo de 2027 en el marco de su gira mundial; las entradas salen a la venta el 29 de octubre.
- Los primeros recitales del 23 y 25 de marzo se agotaron en horas ante más de un millón de usuarios virtuales. El grupo irlandés no se presenta en el país desde octubre de 2017.
- El tour conmemorará los 50 años de trayectoria de la banda y presentará su disco 'Carnaval de Luz', marcando su regreso a los escenarios locales tras casi una década de ausencia.
El regreso de U2 a la Argentina desató una verdadera locura entre sus seguidores. Los dos conciertos previstos para el 23 y el 25 de marzo de 2027 agotaron sus entradas en pocas horas, en medio de una fila virtual por la que pasaron más de un millón de personas.
Ante la demanda, la banda irlandesa anunció una tercera presentación para el 27 de marzo. Las entradas estarán disponibles en la venta general desde el 29 de octubre, a las 13, únicamente a través de la plataforma All Access.
La llegada de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. se enmarca en la gira mundial The Greatest Show on Earth, con la que U2 celebrará sus 50 años de trayectoria. Además, el grupo presentará las canciones de Carnaval de Luz, su primer álbum con material completamente nuevo desde Songs of Experience. El artista invitado será Beck.
La última visita de la banda al país fue en octubre de 2017, durante la gira Joshua Tree Tour, con la que celebró los 30 años del disco que la consagró mundialmente. Uno de aquellos recitales tuvo una particularidad: el comienzo del show se retrasó para que los fanáticos pudieran ver el partido de la Selección Argentina frente a Ecuador por las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.
Las visitas anteriores de U2 a la Argentina
La historia de U2 con el público argentino comenzó en 1998, cuando el grupo llegó por primera vez al país con el PopMart Tour. La banda se presentó durante tres noches en el estadio Monumental de River Plate, con localidades agotadas y un repertorio cargado de clásicos.
La puesta en escena sorprendió por sus dimensiones: incluyó un arco de 30 metros, un disco de espejos de 12 metros de altura con forma de limón y una pantalla de video LED de 45,72 por 15,24 metros.
La segunda visita se produjo en marzo de 2006, con el Vertigo Tour, en el que U2 presentó su álbum How to Dismantle an Atomic Bomb. Los conciertos se realizaron el 1 y el 2 de marzo en River Plate, con Franz Ferdinand como banda invitada.
En marzo de 2011, los músicos regresaron con el 360º Tour, como parte de la promoción de No Line on the Horizon. En aquella oportunidad, tocaron el 30 de marzo y el 1 y 2 de abril en el Estadio Único de La Plata.
Uno de los momentos más recordados de esa visita fue la participación de León Gieco, invitado al escenario para interpretar junto a la banda Solo le pido a Dios.
Además, U2 rindió homenaje a Gustavo Cerati, quien permanecía internado en coma tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) en 2010. Bono pidió una oración por el músico argentino y cantó Moment of Surrender.
Aquellos recitales también quedaron en la memoria por la imponente estructura de 50 metros instalada en el centro del campo, conocida como The Claw (La garra). En esa gira, la banda británica Muse fue la encargada de abrir los espectáculos.
Con la nueva fecha de marzo de 2027, U2 amplía su esperado regreso al país después de casi una década y suma una oportunidad para los fanáticos que no consiguieron entradas para los primeros dos conciertos.