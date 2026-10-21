Se agotó la preventa de U2 en River: cuándo se pueden comprar las entradas y cuáles son los precios

Resumen para apurados
- U2 agotó la preventa para sus shows del 23 y 25 de marzo de 2027 en el estadio de River Plate, en el marco de la gira por sus 50 años de trayectoria.
- Más de un millón de usuarios hicieron fila virtual para boletos de $120.000 a $700.000. La banda irlandesa no se presenta en el país desde octubre de 2017 en La Plata.
- La venta general abre este jueves en All Access para una gira que congregará multitudes y presentará tanto sus clásicos como su nuevo material de estudio.
U2 regresará a la Argentina en marzo de 2027 con dos recitales en el estadio Monumental de River Plate y ya se conocieron los precios de las entradas y las fechas de venta. La banda liderada por Bono se presentará el 23 y el 25 de marzo, como parte de la gira The Greatest Show on Earth, con la que celebrará sus 50 años de trayectoria.
La expectativa por el regreso del grupo quedó reflejada en la demanda de tickets: la preventa se agotó en apenas dos horas y más de un millón de personas se sumaron a la fila virtual. Los valores de las entradas van desde los $120.000 hasta los $700.000, a los que se deberá agregar el cargo por servicio de la ticketera.
U2 en River 2027: cuánto cuestan las entradas según la ubicación
Los precios de las entradas para los recitales de U2 en River varían según el sector del estadio. La ubicación más cara será la Zona Roja, con un valor de $700.000, mientras que el acceso más económico corresponderá a la general alta Sívori, que costará $120.000.
El Pit o Golden Circle tendrá un precio de $500.000, seguido por las plateas preferenciales San Martín y Belgrano —en los sectores inferior, bajo y medio—, que costarán $375.000. Por su parte, el campo delantero tendrá un valor de $355.000.
Entre las opciones intermedias, el campo general con Sívori Baja costará $185.000 y la platea Sívori media, $160.000. En tanto, las plateas altas San Martín y Belgrano tendrán un precio de $145.000. A todos estos valores se les deberá sumar un cargo por servicio del 15%, según informó la organización.
Cuándo salen a la venta las entradas para U2 en River
La venta de entradas se realizará exclusivamente a través de la plataforma All Access. El cronograma informado establece dos instancias: la primera fue la preventa de este miércoles que se agotó en dos otras y la segunda (la general) será este jueves 22 de octubre, desde las 10 para todos los medios de pago.
La demanda registrada durante la preventa fue elevada: según la información difundida, los tickets se agotaron en dos horas y más de un millón de personas participaron de la fila virtual.
Para comprar las entradas, los interesados deberán ingresar al sitio oficial de All Access.
Quienes realicen operaciones desde el exterior deberán consultar previamente con su banco o con la entidad emisora de la tarjeta para verificar que los pagos internacionales estén habilitados y evitar rechazos durante la compra.
U2 vuelve a la Argentina después de casi diez años
Los recitales del 23 y el 25 de marzo de 2027 marcarán el regreso de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. a los escenarios argentinos después de sus presentaciones de octubre de 2017 en el Estadio Único de La Plata.
En aquella oportunidad, la banda irlandesa llegó con la gira The Joshua Tree Tour, que celebró los 30 años de su emblemático álbum homónimo.
Ahora, el grupo volverá al país con The Greatest Show on Earth, una gira vinculada a sus cinco décadas de trayectoria. El espectáculo combinará canciones reconocidas de su repertorio con material de Carnaval de luz, el decimosexto álbum de estudio de U2, cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de noviembre de 2026.