Día de Muertos de las Mascotas: por qué armar un altar el 27 de octubre ayuda a sanar un dolor invisibilizado

Cada 27 de octubre se conmemora el Día de Muertos de las Mascotas, una fecha que marca el inicio formal de las festividades del Día de los Muertos y visibiliza el impacto emocional tras la pérdida de un animal de compañía. Según la creencia popular de origen mexicano, durante la noche de este día las almas de las mascotas fallecidas cruzan desde el Mictlán (el "lugar de los muertos" en idioma náhuatl) para visitar por unas horas a sus familias humanas. En la Argentina, la costumbre se ha adaptado con fuerza impulsada por el reconocimiento de los animales como miembros plenos del hogar.