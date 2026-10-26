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Un tornado en Chile destruyó un colegio y provocó daños en una zona residencial: decretaron la emergencia por un nuevo alud

El fenómeno fue clasificado de manera preliminar como EF-2, con ráfagas de hasta 218 kilómetros por hora.

CHILE. Un tornado causó destrozos este 26 de octubre.
CHILE. Un tornado causó destrozos este 26 de octubre.
Por Redacción Mundo 26 Octubre 2026

Resumen para apurados

  • Un tornado EF-2 azotó la comuna de Requínoa, en el centro de Chile, este lunes por un temporal; destrozó un colegio y dañó 25 casas sin dejar heridos.
  • El fenómeno provocó ráfagas de hasta 218 km/h que volaron techos y dejaron a 8.000 clientes sin luz, en el marco de un temporal que afecta a la zona centro-sur.
  • Las autoridades emitieron alertas por tormentas en Santiago y Maule, advirtiendo que la inestabilidad y las precipitaciones podrían prolongarse hasta diciembre.
Resumen generado con IA

Un tornado golpeó este lunes la zona central de Chile y causó graves daños materiales en la comuna de Requínoa, en la Región de O’Higgins. El fenómeno destruyó parte de la infraestructura de un colegio, afectó a 25 viviendas y provocó cortes de electricidad, aunque no se registraron personas lesionadas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) clasificó de manera preliminar el evento como un tornado de categoría EF-2, asociado a vientos de entre 179 y 218 kilómetros por hora. Las ráfagas provocaron destrozos en techos, instalaciones educativas y parte del alumbrado eléctrico de la zona afectada.

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, confirmó la magnitud de los daños y explicó que las viviendas sufrieron distintas afectaciones en sus techumbres. Además, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles informó que 8.045 clientes quedaron sin suministro eléctrico.

Las alertas por el temporal que afecta a Chile

El tornado se produjo en medio de un temporal que afecta desde la semana pasada a la zona centro-sur del país. Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades emitieron nuevas alertas para las regiones del Maule y Metropolitana, donde se encuentra Santiago, por la posibilidad de tormentas intensas.

Entre los principales riesgos y medidas informados por las autoridades se destacan:

Vientos intensos: las ráfagas pueden desprender techos, levantar vehículos y causar daños importantes en las construcciones.

Tormentas y granizo: se esperan precipitaciones intensas en períodos breves, en especial en sectores precordilleranos de la Región Metropolitana.

Continuidad de las lluvias: los especialistas prevén que las precipitaciones se mantengan durante las próximas semanas, con una disminución a medida que se acerque el verano austral.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas ante la posibilidad de nuevos episodios de inestabilidad. De acuerdo con las previsiones, las lluvias podrían extenderse hasta diciembre, mientras que el fenómeno de El Niño podría favorecer temperaturas elevadas durante el verano.

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