El sábado habrá una jornada turfística de alto voltaje en el hipódromo tucumano

“Es una carrera durísima. Están los mejores. Suffok, que viene de entrar segundo en el Gran Premio Batalla de Tucumán, y Endor Rye, que compitió ante los mejores caballos de la Argentina en Buenos Aires, se perfilan como los favoritos. Hay varios ejemplares de primer nivel, pero igualmente le tengo mucha confianza a mi caballo. El domingo ganó con mucha autoridad y me dejó una muy buena impresión. Además, creo que los 200 metros más que tendrá la carrera le vendrán muy bien”, analizó el jinete.