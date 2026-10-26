El sábado habrá una jornada turfística de alto voltaje en el hipódromo tucumano
El clásico “Ministerio del Interior” y la “Polla de Potrillos” conformarán los principales atractivos de la reunión interprovincial. Suffok y Endor Rye, los candidatos en el cotejo de 1.800 metros. El jockey Pablo Alarcón confía en que Puro Poder Real sigue con la racha positiva.
Resumen para apurados
- El Hipódromo de Tucumán celebrará este sábado una jornada turfística interprovincial de diez carreras, liderada por el clásico Ministerio del Interior con los mejores fondistas.
- Puro Poder Real llega tras ganar el especial Día de la Madre y enfrentará a favoritos como Suffok y Endor Rye. La reunión incluirá también la tradicional Polla de Potrillos.
- La fecha integrará la grilla oficial de Palermo y será televisada a nivel nacional, consolidando el protagonismo regional de los ejemplares de Tucumán y Santiago del Estero.
Puro Poder Real atraviesa un gran momento y buscará demostrarlo nuevamente este sábado, cuando se presente en el clásico “Ministerio del Interior de la Provincia de Tucumán”, la prueba más importante de la jornada turfística interprovincial que se disputará en el hipódromo local. El zaino viene de conseguir una contundente victoria en la milla del especial “Día de la Madre” y ahora afrontará un desafío mayor, ante los mejores fondistas de la región.
La carrera se disputará sobre 1.800 metros y formará parte del programa oficial del Hipódromo de Palermo, por lo que será televisada en directo para todo el país en todas las agencias foráneas. La expectativa crece alrededor de una competencia que promete reunir a destacados exponentes del turf del NOA.
“Estoy muy contento con el triunfo en la prueba de 1.600 metros y ahora apuntamos con todo al clásico del sábado. Puro Poder Real está en un muy buen momento”, expresó el jockey Pablo Javier Alarcón, protagonista fundamental del último éxito del representante de Víctor Pedraza.
En aquella oportunidad, Puro Poder Real se impuso por 3 1/2 cuerpos sobre Zinzan Brooke, en un excelente registro de 1’38” 4/5. La contundencia de esa victoria alimentó la ilusión de su equipo, que ahora aspira a prolongar la racha positiva frente a rivales de reconocida categoría.
Alarcón, sin embargo, sabe que el compromiso será exigente. Enfrente estarán Contursi, Dr. Legasov, Ecográfico Rim, Endor Rye, Honor Argentino, Noble Maní, Santo Hermano y Suffok, ejemplares que le darán jerarquía a una carrera que promete emociones desde la largada.
“Es una carrera durísima. Están los mejores. Suffok, que viene de entrar segundo en el Gran Premio Batalla de Tucumán, y Endor Rye, que compitió ante los mejores caballos de la Argentina en Buenos Aires, se perfilan como los favoritos. Hay varios ejemplares de primer nivel, pero igualmente le tengo mucha confianza a mi caballo. El domingo ganó con mucha autoridad y me dejó una muy buena impresión. Además, creo que los 200 metros más que tendrá la carrera le vendrán muy bien”, analizó el jinete.
La programación del sábado estará integrada por 10 competencias, tres de ellas jerárquicas. Además del clásico “Ministerio del Interior”, se disputará la tradicional “Polla de Potrillos” y un especial para mediofondistas sobre 1.400 metros.
En la “Polla”, Truman Capote aparece como el principal candidato. El pupilo del stud “María Isabel” llega respaldado por su victoria en tiempo récord en la Carrera de las Estrellas, disputada el 24 de septiembre, y volverá a enfrentarse con el santiagueño Get Closer y Saint Nich. También competirán Aire y Mar, Áspero, Cool Roman, Niky Pink, Nurburgring y Purple King, en un cotejo de 1.500 metros.
Por su parte, el especial de 1.400 metros promete una lucha intensa entre los locales Liberio, Golden Warrior, Seeking Money y Sweet Elementary, frente a los santiagueños Malo de Película, Nottambulo y Rumor de Fuego.
Con tres cotejos jerárquicos y destacados ejemplares de Tucumán y Santiago del Estero, el hipódromo se prepara para una jornada de alto nivel.