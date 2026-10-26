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Balón de Oro 2026: Harry Kane fue elegido el mejor futbolista del mundo

El delantero del Bayern Múnich y de la Selección inglesa conquistó el máximo reconocimiento individual del fútbol por primera vez en su carrera. También recibió el Trofeo Gerd Müller tras registrar 73 goles y 81 participaciones directas en tantos.

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026.
Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 en Londres, premiado por France Football como el mejor futbolista del mundo tras marcar 73 goles con Bayern Múnich e Inglaterra.
  • A sus 33 años y tras brillar en el Tottenham, el delantero inglés alcanzó la cúspide europea con el Bayern Múnich, llevándose también el Trofeo Gerd Müller al máximo goleador.
  • El galardón consagra por primera vez en su carrera a Kane en la élite histórica del fútbol mundial, ratificando su vigencia y evolución técnica en el máximo nivel competitivo.
Resumen generado con IA

Harry Kane alcanzó la cima del fútbol mundial. El delantero inglés fue elegido ganador del Balón de Oro 2026 durante la ceremonia organizada por la revista France Football en Londres y consiguió, por primera vez en su carrera, el premio al mejor futbolista del planeta.

La consagración representó un reconocimiento a su extraordinaria producción ofensiva durante la temporada 2025/2026. Entre sus actuaciones con el Bayern Múnich y la Selección inglesa, Kane registró 73 goles y participó directamente en 81 tantos, cifras que lo ubicaron entre los grandes protagonistas del fútbol internacional.

El atacante también recibió el Trofeo Gerd Müller, destinado al máximo goleador del año, por lo que completó una noche de doble reconocimiento individual.

A los 33 años, Kane consiguió uno de los premios más importantes de su trayectoria. Después de consolidarse como una figura del Tottenham y convertirse en uno de los principales referentes del seleccionado inglés, su llegada al Bayern Múnich le permitió continuar su carrera en la élite del fútbol europeo.

La distinción también puso en primer plano su capacidad para combinar la definición dentro del área con la participación en la construcción ofensiva de sus equipos.

Con su primer Balón de Oro, Kane escribió una nueva página en su carrera y coronó una temporada marcada por su extraordinaria eficacia frente al arco.

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