Se aprovechó de la discapacidad de su hermano para quedarse con una casa: la Justicia anuló una operación por $1.100.000

El juez Sebastián Manuel Sarde, del Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 3 de Tandil, consideró que el hermano demandado conocía la situación de vulnerabilidad del hombre y se había aprovechado de ella para obtener una ventaja patrimonial. El fallo, dictado el 21 de octubre de 2026, también ordenó dejar sin efecto la inscripción de la cesión en el Registro de la Propiedad Inmueble.