Qué pasó con la herencia de Romina Yan y cuál fue el reclamo de Darío Giordano

La herencia de Romina Yan volvió a quedar en el centro de la atención tras conocerse nuevos detalles sobre el reparto de sus bienes y las decisiones judiciales que determinaron quiénes administrarían su patrimonio. La información fue expuesta en LAM, donde se repasó el proceso sucesorio de la actriz y la distribución de los activos entre su viudo, Darío Giordano, y sus tres hijos, Franco, Valentín y Azul.