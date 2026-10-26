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Otra tucumana en el seleccionado juvenil: una jugadora de San Martín fue convocada a Las Leoncitas

Es su primera citación al combinado nacional juvenil. “Estamos muy felices de acompañar su crecimiento”, expresó la ATAH.

CONVOCADA. “Catu” Bravo, jugadora de San Martín, entrenará con Las Leoncitas en el CeNARD.
CONVOCADA. “Catu” Bravo, jugadora de San Martín, entrenará con Las Leoncitas en el CeNARD.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Catalina Bravo, jugadora tucumana de San Martín, fue convocada por primera vez a Las Leoncitas para entrenar del 2 al 5 de noviembre en el CeNARD de Buenos Aires.
  • La citación fue celebrada por la Asociación Tucumana de Hockey; la deportista integrará las prácticas junto a las principales promesas juveniles del país.
  • Estas jornadas permitirán a Bravo mostrarse ante el cuerpo técnico para buscar un lugar definitivo en el plantel Sub-21, antesala directa de Las Leonas.
Resumen generado con IA

El hockey tucumano tiene una nueva alegría. Catalina Bravo, jugadora de San Martín, recibió su primera convocatoria a los entrenamientos de Las Leoncitas, el seleccionado argentino Sub-21, un gran paso en su carrera deportiva.

La tucumana se sumará a las prácticas que el combinado nacional juvenil realizará del 2 al 5 de noviembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en Buenos Aires. Allí compartirá jornadas de trabajo con algunas de las principales promesas del hockey argentino.

La citación representa una oportunidad para seguir creciendo en el más alto nivel y para mostrarse ante el cuerpo técnico del seleccionado juvenil, la antesala de Las Leonas.

La felicidad de la ATAH

La Asociación Tucumana de Hockey celebró la noticia en sus redes sociales. “Desde ATAH celebramos esta convocatoria y estamos muy felices de acompañar su crecimiento y verla cumplir nuevos desafíos”, expresó la institución.

El mensaje cerró con una dedicatoria para la jugadora. “¡Felicitaciones, Catu! ¡A disfrutar esta experiencia y dejarlo todo!”, escribió el club, que también destacó el orgullo tucumano por la convocatoria.

Para Bravo será una nueva experiencia con Las Leoncitas. Ahora, el desafío será aprovechar esos cuatro días de trabajo en Buenos Aires para seguir creciendo y ganarse un lugar en el seleccionado.

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