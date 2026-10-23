Histórico para el hockey argentino: cuatro jugadores fueron elegidos entre los mejores del mundo
Sofía Cairó, Tomás Domene, Cristina Cosentino y Zoé Díaz fueron distinguidos por la Federación Internacional de Hockey durante una ceremonia celebrada en Qatar, tras una temporada histórica para Las Leonas y Los Leones.
Resumen para apurados
- La FIH premió este viernes en Doha a Sofía Cairó, Tomás Domene, Cristina Cosentino y Zoé Díaz como los mejores del hockey mundial por su histórica temporada con la Selección.
- Los galardones llegaron tras la consagración de Las Leonas en el Mundial 2026 y el bronce de Los Leones, donde Domene fue goleador y Cairó definió el título por penales.
- Con cuatro de los seis premios mayores y el primer galardón masculino para el país, Argentina ratifica su dominio internacional y consolida el recambio de sus planteles.
El hockey argentino cerró una temporada histórica con cuatro reconocimientos internacionales. Durante la ceremonia de los FIH Hockey Stars Awards 2026, celebrada este viernes en Doha, Qatar, la Federación Internacional de Hockey (FIH) distinguió a Sofía Cairó, Tomás Domene, Cristina Cosentino y Zoé Díaz por sus actuaciones durante el último año. De esta manera, Argentina se quedó con cuatro de los seis principales premios individuales destinados a jugadores.
Las distinciones llegaron después de una temporada sobresaliente para los seleccionados nacionales. Las Leonas conquistaron su tercer título mundial, tras derrotar a Países Bajos en una definición por shoot-outs, mientras que Los Leones obtuvieron la segunda medalla de bronce mundialista de su historia. Esos resultados fueron determinantes para que los cuatro representantes argentinos recibieran los máximos reconocimientos en sus respectivas categorías.
Cairó y Domene, los mejores del mundo
A sus 23 años, Sofía Cairó fue elegida como la mejor jugadora del mundo. La integrante de Las Leonas tuvo un papel fundamental en la conquista de la Copa del Mundo 2026, donde convirtió el penal decisivo de la definición frente a Países Bajos.
La mediocampista acumula 74 partidos internacionales y seis goles con la selección. Entre sus actuaciones más destacadas también figura el tanto que aseguró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. Durante la última temporada fue elegida tres veces como figura del partido en la Pro League y recibió otras dos distinciones similares durante el Mundial.
Con este reconocimiento, se suma a una lista de argentinas que incluye a Luciana Aymar, ganadora del premio en ocho oportunidades, Cecilia Rognoni y Delfina Merino.
“Sin un equipo atrás este premio no existiría, así que claramente esto es de parte de todo el equipo, de todas Las Leonas, de todo el cuerpo técnico”, expresó Cairó durante la ceremonia, en la que destacó el trabajo colectivo detrás de su consagración.
Por su parte, Tomás Domene hizo historia al convertirse en el primer jugador argentino en recibir el premio al mejor hockeyista del mundo en la rama masculina.
El delantero, que registra 123 partidos internacionales y 103 goles con Los Leones, fue una de las grandes figuras del seleccionado que conquistó el bronce en el Mundial 2026. En ese torneo terminó como máximo goleador, con 10 tantos, y también fue elegido mejor jugador de la competencia.
Su rendimiento durante la Pro League 2025-26 fue igualmente destacado: convirtió 21 goles, terminó como máximo anotador y recibió cuatro premios a la figura del partido.
“Es un reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación que uno hace diariamente”, señaló Domene, quien aseguró que el crecimiento colectivo de Los Leones fue fundamental para alcanzar esta distinción.
Cosentino y Díaz completaron una jornada histórica
La tercera argentina premiada fue Cristina Cosentino, elegida como la mejor arquera del mundo. La guardameta de Las Leonas, que acumula 87 encuentros internacionales, se convirtió en la primera representante nacional en conquistar este reconocimiento.
Su actuación en la final del Mundial fue determinante para la consagración argentina. Después del empate 1-1 frente a Países Bajos, Cosentino protagonizó tres atajadas en la definición por shoot-outs, que terminó 3-1 a favor de Las Leonas. Ese rendimiento le permitió ser elegida también como la figura del encuentro.
La arquera ya había sido protagonista en las definiciones por penales de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Argentina consiguió la medalla de bronce.
“A veces es más la confianza que te tienen ellas de la que vos tenés en vos mismo. Ellas te empujan a que creas en vos y que al final se logren grandes cosas”, expresó Cosentino, quien atribuyó el reconocimiento a los años de preparación y al respaldo de sus compañeras.
Finalmente, Zoé Díaz, de 20 años, obtuvo el premio Rising Star del Año, destinado a la mejor jugadora juvenil. La delantera recibió esta distinción por segunda vez en su carrera, después de haberla conquistado también en 2024.
Díaz acumula 55 partidos internacionales y 13 goles con Las Leonas. Además, fue la medallista olímpica argentina más joven al conseguir el bronce en París 2024, con apenas 18 años, y este año fue elegida como la mejor jugadora juvenil del Mundial.
“Recibir este premio personal es una caricia al alma, pero siento que también es del equipo porque ellas son las que me impulsan día a día a dar lo mejor de mí”, sostuvo la delantera durante la ceremonia.
Los cuatro reconocimientos completaron una jornada histórica para el hockey argentino, que también recibió una distinción institucional: la Confederación Argentina de Hockey fue premiada con el trofeo Theo Ykema, entregado por la FIH.
Así, después de las consagraciones de Las Leonas y el podio mundialista de Los Leones, Argentina volvió a destacarse en el escenario internacional, esta vez con cuatro representantes reconocidos entre los mejores del mundo.