Cómo llegar a Caraíva: el pueblo brasileño al que no se puede entrar en auto

Resumen para apurados
- Caraíva, un pueblo costero en Bahía, Brasil, atrae a turistas argentinos por su propuesta sin autos y naturaleza intacta, impulsado por un tipo de cambio favorable.
- El acceso requiere volar a Porto Seguro, recorrer 70 km mixtos por tierra y cruzar el río en canoas tradicionales, ya que el poblado solo tiene calles de arena transitables a pie.
- La limitada capacidad hotelera exige reservar con meses de anticipación para el verano, consolidando al destino como un refugio exclusivo frente a las grandes aglomeraciones.
Muchos se perciben como viajeros y si no tienen un auto cerca, no disfrutan el viaje, incluso si el periplo entra en el estatus de vacaciones. La psicología y las ciencias del comportamiento demuestran que no es una contradicción, sino una manifestación de diferentes perfiles turísticos y de la búsqueda de confort. Viajar no se limita a la exploración física a pie; abarca el descanso, el enriquecimiento cultural y el cambio de entorno. Eso se puede lograr en Caraíva (Bahía), pero únicamente caminando.
El pueblo del extremo sur de Bahía, es de arena donde no hay calles asfaltadas ni autos. El río y el mar se mezclan en un entorno paradisíaco, ideal para descansar, caminar descalzo y disfrutar de la gastronomía local a la orilla del agua.
Ante la accesibilidad económica que se registra en las últimas horas para los argentinos (el cambio de Real al peso nacional se abarató) el singular pueblo es ideal para los que les gusta caminar y estar alejados de las grandes multitudes.
Al ser una península rodeada por el río que lleva el nombre del lugar y el océano Atlántico donde no se permiten automóviles, el área turística transitable a pie se reduce a unas pocas manzanas de calles de arena fina. Aproximadamente, con menos de 12 kilómetros de urbanización; el resto, otras media docena de kilómetros, es playa pura. En su división política, forma parte del municipio de Porto Seguro, con una población estable de 1.000 a 1.500 habitantes.
El traslado
La logística de llegada tiene sus particularidades debido a que es un pueblo protegido sin acceso para autos. El viaje, una vez en tierra brasileña, comienza en el sur del estado. El punto de entrada aéreo es Porto Seguro. Desde allí se toma un vehículo (taxi, transfer o auto alquilado) hasta la orilla del Río Caraíva para recorrer los 70 kilómetros mixtos de asfalto y tierra.
Más que un puerto, la localidad tiene un embarcadero básico. Ahí se estacionan los autos y colectivos, ya que ningún vehículo a motor puede cruzar.
El cruce se hace en unas embarcaciones de madera tradicionales (canoas de madera o balsitas) manejadas por los locales. El trayecto dura apenas 5 a 10 minutos cruzando el río hasta la orilla del pueblo.
La recomendación para el viajero es, que si bien no hay un límite formal de peso o tamaño estricto para subir a la canoa, las mochilas o maletas medianas son infinitamente más prácticas.
En el pueblo
Las calles son 100% de arena blanda. Los servicios de transporte son conocidos como "carroceiros". Los carritos de madera empujados por locales se los contrata para que carguen el equipaje hasta la pousada por una tarifa fija (en reales). Caraíva tiene una oferta de alojamiento basada principalmente en pousadas pintorescas, casas de alquiler y bungalows, pero su capacidad total es pequeña en comparación con otros destinos.
La temporada alta es de diciembre a febrero y en carnaval). Por lo que no conviene ir sin reserva previa en esa época. La disponibilidad se agota con meses de anticipación y los precios suben considerablemente. De marzo a noviembre, en época baja, hay buena disponibilidad y es mucho más fácil conseguir lugar caminando o reservando con poca antelación.