Cómo llegar a Caraíva: el pueblo brasileño al que no se puede entrar en auto

Muchos se perciben como viajeros y si no tienen un auto cerca, no disfrutan el viaje, incluso si el periplo entra en el estatus de vacaciones. La psicología y las ciencias del comportamiento demuestran que no es una contradicción, sino una manifestación de diferentes perfiles turísticos y de la búsqueda de confort. Viajar no se limita a la exploración física a pie; abarca el descanso, el enriquecimiento cultural y el cambio de entorno. Eso se puede lograr en Caraíva (Bahía), pero únicamente caminando.