La Terminal de Ómnibus avanza con su remodelación y sumará 100 lugares de estacionamiento

La remodelación de la Terminal de Ómnibus de Tucumán avanza con trabajos simultáneos en distintos sectores del predio. La reorganización del estacionamiento, las refacciones en el interior del edificio y las mejoras en las instalaciones forman parte de una intervención que busca optimizar la circulación y las condiciones para los pasajeros, sin interrumpir el funcionamiento habitual de la estación.