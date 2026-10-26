La Terminal de Ómnibus avanza con su remodelación y sumará 100 lugares de estacionamiento

Resumen para apurados
- La Terminal de Ómnibus de Tucumán avanza en su remodelación para optimizar el servicio a pasajeros, sumando 100 plazas de estacionamiento y renovando sectores clave del predio.
- Las obras se ejecutan en 15 frentes con 60 operarios sin cortar el servicio. Incluyen refacción de baños, fachadas, reubicación de encomiendas y una enfermería ya finalizada.
- Las reformas reorganizarán el tránsito vehicular e incrementarán la capacidad operativa y la seguridad, mejorando la experiencia de miles de usuarios diarios en la provincia.
La remodelación de la Terminal de Ómnibus de Tucumán avanza con trabajos simultáneos en distintos sectores del predio. La reorganización del estacionamiento, las refacciones en el interior del edificio y las mejoras en las instalaciones forman parte de una intervención que busca optimizar la circulación y las condiciones para los pasajeros, sin interrumpir el funcionamiento habitual de la estación.
Actualmente, la obra cuenta con 15 frentes de trabajo y alrededor de 60 personas abocadas a las tareas. Uno de los principales focos está puesto en el estacionamiento, donde se realizan demoliciones y se construyen nuevos cordones para ordenar el tránsito vehicular. Con estos cambios, se prevé incorporar aproximadamente 100 plazas adicionales.
Las intervenciones también incluyen inspecciones de las columnas para evaluar su renovación y trabajos de demolición y adecuación en la fachada. En el interior, las tareas comprenden la reconstrucción de mampostería en distintos sectores y la refacción de los baños del bloque 4, tanto para hombres como para mujeres, con renovación de revestimientos y artefactos sanitarios.
Qué sectores ya están terminados y cuáles siguen en obra
Entre los avances se destaca la enfermería, que ya está terminada y equipada, a la espera de su entrega. El destacamento policial, en tanto, se encuentra en funcionamiento. También se trabaja en la reubicación del sector de encomiendas para adaptar los espacios a la nueva distribución de la terminal.
La directora ejecutiva de la Terminal de Tucumán, Agustina Mirabella, explicó que las tareas abarcan diferentes puntos del edificio y del predio. “Estamos mejorando la circulación del estacionamiento y renovando sectores fundamentales, como los baños, para brindar mejores condiciones a los usuarios. La enfermería ya está terminada y equipada, lista para ser entregada”, señaló.
Los trabajos se realizan con los sectores intervenidos debidamente señalizados y con medidas de seguridad para proteger tanto a los operarios como a quienes utilizan la terminal a diario.