Tiene 12 años, es tucumano, salió campeón latinoamericano de ajedrez y sueña con ser gran maestro

“Yo le dije que era campeón tucumano y jugué con todo porque los tucumanos no nos vamos para atrás”. Lucio Rodríguez Terraza recuerda la conversación y se ríe. Estaba por disputar la tercera ronda de la XII Copa Latinoamericana de Ajedrez Infantil, en La Falda, Córdoba, cuando su rival decidió presentarse de una manera particular: “Hola, ¿cómo estás? Yo soy el campeón de Buenos Aires”. Lucio, que tiene 12 años, no se dejó impresionar. Se sentó frente al tablero, movió sus piezas y terminó ganando una de las partidas más exigentes del campeonato.