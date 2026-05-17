Enseñarán ajedrez en las escuelas de Tucumán para promover el lenguaje matemático

Justamente, “el juego y el deporte son ámbitos privilegiados para aprender a convivir con el otro respetuosamente”, según Montaldo. “Saber perder es tan importante como saber que a veces se gana y otras se pierde, y que no todos tenemos el mismo modo de abordar una situación. Cada juego tiene sus estrategias y aprender a respetar y valorar esa diversidad, sin que se llegue al enfrentamiento, enriquece a la sociedad, de ahí que la sana competencia es un aprendizaje para vivir en sociedad”, destacó la ministra.