Enseñarán ajedrez en las escuelas de Tucumán para promover el lenguaje matemático

“Qué lástima que Lionel Messi, en su momento, no pudo terminar el secundario. Sin duda él necesitaba más horas de educación física, de deportes… En estos momentos en que pensamos en una nueva secundaria, quisiera que no sea igual para todos, sino que tenga en cuenta los intereses de los chicos”, expresó la ministra de Educación de la Provincia, Susana Montaldo, durante el lanzamiento del proyecto “Ajedrez y Matemática: una propuesta innovadora”.
La funcionaria enmarcó la decisión de enseñar ajedrez en las escuelas secundarias como un modo de empezar a dar forma a una nueva escuela “más flexible y más abierta a los intereses de los jóvenes, en un mundo que ha cambiado mucho en el último cuarto de siglo”.
En ese contexto, señaló un modelo en el cual “puedan tener un 70% de materias comunes y un 30% de materias que ellos elijan de acuerdo a sus talentos, sus capacidades, y al camino que ellos deciden para su vida”.
“No queremos que todos los alumnos tengan que hacer lo mismo, sino que encuentren un espacio que ellos elijan para despegar sus capacidades. Queremos que la escuela sea un ámbito donde no solo se aprendan asignaturas, sino a convivir, a conocer a los compañeros… No queremos que nadie egrese de la secundaria sin saber quién es, cuáles son sus talentos, y qué quieren para el futuro”, afirmó.
El acto institucional se realizó el viernes en la Escuela Técnica Nº 1 Independencia Argentina, donde el director Daniel Murillo recibió al equipo educativo integrado por la ministra, la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo y la directora de Educación Técnica y Formación Profesional, Ana Salemi. También estuvo el presidente de la Federación Argentina de Ajedrez, Alberto Pérez Bogado.
La inauguración se coronó con una muestra de actividades lúdicas a cargo de los alumnos, una larga mesa donde se realizaban partidas de ajedrez entre los alumnos y un conversatorio dirigido por el licenciado en matemática Augusto Baldini, quien explicó a supervisores y directores los alcances del proyecto.
Primera etapa
“Ajedrez y matemática” se implementará en un primer momento en 10 escuelas técnicas y agrotécnicas, entre alumnos de cuarto a sexto año. La propuesta incluye la entrega de materiales (tableros y piezas de ajedrez), acompañamiento técnico y programas específicos como “Al mal tiempo, buen ajedrez”, “Para días de lluvia” y “¡¡Jaque!! Horas libres”, que se pondrán en práctica en distintos momentos, además de capacitación para docentes y la organización de torneos provinciales.
“El ajedrez puede vincularse de muchas maneras con la matemática. Lo podemos trabajar empezando desde el tablero, que es un cuadrado con diagonales, superficies y áreas”, señaló Baldini. Además, promueve el pensamiento crítico, estratégico y evolutivo, todo al mismo tiempo”, indicó el especialista.
Cabe aclarar que el ajedrez ya se enseña en varias escuelas primarias y secundarias, lo que da lugar a encuentros como el que se realizó entre escuelas de Rumi Punco, que fue reflejado por LA GACETA en una reciente nota firmada por Ariane Arias.
Aprender a perder
Justamente, “el juego y el deporte son ámbitos privilegiados para aprender a convivir con el otro respetuosamente”, según Montaldo. “Saber perder es tan importante como saber que a veces se gana y otras se pierde, y que no todos tenemos el mismo modo de abordar una situación. Cada juego tiene sus estrategias y aprender a respetar y valorar esa diversidad, sin que se llegue al enfrentamiento, enriquece a la sociedad, de ahí que la sana competencia es un aprendizaje para vivir en sociedad”, destacó la ministra.
“Lo bueno del ajedrez es que te hace pensar. Yo aprendí con mi mamá, pero en la escuela también lo enseñan. Es divertido, yo juego siempre con mi amigo Leandro, y también en los torneos que siempre se organizan en la escuela”, dice Lisandro Burgos. Ambos estudian en el curso de 3ro del cuarto año de la Escuela Técnica N° 1.
Además, reconoce que en las horas libres y en los días donde no se puede salir a jugar a la pelota al aire libre, el ajedrez es el gran aliado para pasar momentos divertidos y con amigos.