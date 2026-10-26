Por qué recomiendan pulverizar vinagre blanco sobre el colchón antes de tender la cama

Cada noche, el colchón acumula transpiración, partículas de piel muerta, humedad y suciedad que pasan inadvertidas a simple vista. Con el paso de los meses, estos factores generan un ambiente propicio para gérmenes y aromas persistentes difíciles de erradicar con una limpieza superficial. Ante este problema cotidiano, un remedio casero saltó de las redes sociales a las rutinas hogareñas: pulverizar vinagre blanco directamente sobre la cama.