Vivieron 27 años en un terreno de la madre, construyeron una casa y deberán irse: cobrarán $21 millones

Durante casi tres décadas, una pareja construyó su hogar en el fondo de un terreno familiar, donde se había instalado con autorización de la propietaria. Sin embargo, lo que comenzó como una ayuda para que pudieran vivir sin pagar alquiler terminó en un conflicto judicial: la madre reclamó la devolución del inmueble y la Justicia resolvió que debían retirarse, aunque también dispuso una compensación económica de más de $21 millones por la casa que levantaron.