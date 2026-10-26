Brasil después de las urnas: los desafíos de Lula y las incógnitas para la Argentina

La respuesta está, en buena medida, en la Argentina. Brasil no es solamente un país vecino, es el principal destino de las exportaciones argentinas y uno de sus socios comerciales más importantes. Durante los primeros nueve meses de 2026, concentró el 12,7 % de las exportaciones nacionales y el 21,4 % de las importaciones. Además, alrededor del 64 % de las ventas argentinas a ese mercado correspondió a manufacturas industriales, con una participación destacada del sector automotor.