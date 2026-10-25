Cristina Kirchner felicitó a Lula por su triunfo en Brasil: habló de un “17 de Octubre electoral”
La expresidenta celebró la victoria del mandatario brasileño frente a Flávio Bolsonaro y comparó la jornada electoral con una fecha emblemática del peronismo. El mensaje fue publicado en X, en medio de las repercusiones políticas en la Argentina por el resultado del balotaje.
Resumen para apurados
- Cristina Kirchner felicitó a Lula da Silva tras ganar el balotaje en Brasil frente a Flávio Bolsonaro, calificando la jornada como un '17 de Octubre electoral'.
- La exmandataria comparó la movilización popular con la gesta peronista de 1945, ratificando su afinidad ideológica en una elección polarizada frente a la derecha.
- El resultado impacta en la política regional y acentúa las diferencias con el presidente argentino Javier Milei, quien respaldó abiertamente la candidatura de Bolsonaro.
Cristina Fernández de Kirchner felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su triunfo en las elecciones presidenciales de Brasil y calificó la jornada como un «auténtico 17 de Octubre electoral», en una referencia directa a uno de los acontecimientos fundacionales del peronismo.
«FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla», escribió la expresidenta en su cuenta de la red social X.
El mensaje estuvo dirigido al mandatario brasileño, que se impuso en el balotaje frente al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). La elección volvió a poner en el centro de la escena las diferencias políticas entre los dos modelos que disputan el rumbo de Brasil y sus repercusiones en el resto de América Latina.
Por qué Cristina Kirchner comparó la elección de Brasil con el 17 de Octubre
La referencia de Cristina Kirchner remite al 17 de octubre de 1945, cuando una movilización masiva de trabajadores en la Plaza de Mayo reclamó la liberación de Juan Domingo Perón y se convirtió en un acontecimiento central para la historia del movimiento peronista.
Al utilizar esa fecha para describir la elección brasileña, la exmandataria buscó destacar la movilización popular que, según su interpretación, permitió a Lula imponerse en las urnas.
La felicitación también recuperó el vínculo político entre ambos dirigentes, que comparten una tradición de centroizquierda y una visión favorable a la integración regional.
La elección de Brasil y las repercusiones en la Argentina
El resultado del balotaje tuvo una lectura particular en la política argentina por la posición que adoptó el presidente Javier Milei durante la campaña brasileña.
El mandatario argentino había expresado públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro, rival de Lula, y había cuestionado con dureza al presidente brasileño. Durante octubre, Milei volvió a calificarlo de «ladrón» y lo describió como un «dictador comunista» en una actividad en Washington, según informaron distintos medios argentinos.
La disputa electoral brasileña también tuvo repercusiones en el debate político argentino por las diferencias entre los modelos económicos y sociales que representan ambos espacios.
En ese contexto, el mensaje de Cristina Kirchner se sumó a las expresiones de dirigentes argentinos que celebraron el resultado favorable a Lula. La felicitación de la expresidenta destacó especialmente la dimensión popular de la elección y el significado político que le atribuye al triunfo del mandatario brasileño.
Para Cristina Kirchner, la elección brasileña dejó una imagen que buscó asociar con la historia del peronismo: la de una movilización popular capaz de inclinar una disputa política decisiva.