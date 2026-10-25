Se terminó el año para San Martín: quedó afuera del Reducido y cerrará la temporada contra Colegiales

En los vestuarios, el presidente Oscar Mirkin apuntó contra el arbitraje, aunque también pidió disculpas. “Quiero pedirles disculpas a los hinchas a los que de alguna manera defraudamos no entrando entre los ocho al Reducido”, dijo. Orfila asumió su cuota de responsabilidad. “Yo soy el responsable de que no haya sucedido. Esto me entristece y me acongoja. Todos hicimos lo imposible, pero la obligación de San Martín era entrar al Reducido y pelear por el ascenso, y este año no se nos dio”, reconoció.